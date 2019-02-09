Які жінки найчастіше страждають на "синдром легкої поведінки"

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У жінок виявили "синдром легкої поведінки"
У жінок виявили "синдром легкої поведінки" / Фото з відкритих джерел

Чим пізніше дівчата починають статеве життя, тим вищий є шанс у декого з них на незаплановану вагітність і розпущені сексуальні стосунки в майбутньому.

Такий "феномен" британські вчені назвали "синдромом легкої поведінки", який властивий переважно певному типу жінок, передає Daily Mail.

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Даним синдромом "страждають" жінки, чиє статеве дозрівання розвивалося із запізненням порівняно з однолітками.

Пізніше статеве дозрівання може бути наслідком індивідуальних особливостей у розвитку жіночого організму. Крім того, на нього впливають зовнішні чинники: батьківське виховання, шкільне життя.

Пізній початок статевого життя підвищує ймовірність "випадкової" вагітності і розпущених сексуальних стосунків у майбутньому,
– вважають експерти.

Окрім того, пізній початок статевого життя підвищує ризик нерозбірливих зв'язків у жінок.

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Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя дослідження Секс Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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