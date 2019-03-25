Які звички негативно впливають на шкіру

524 Читать новость на русском
Що шкодить шкірі
Що шкодить шкірі / unsplash.com

Кожен з нас має шкідливі звички для шкіри, яким не надає значення, але вони суттєво впливають на стан шкіри.

Список цих шкідливих звичок склала косметолог Христина Копельчук.

Читайте також: Популярні дієти, які вбивають наш організм

  1. нехтування сонцезахисним кремом;
  2. "висушування" шкіри неправильною косметикою (тоніками, гелями, масками). Ми думаємо, що шкірі від цього краще, але насправді, від цього утворення шкірного сала тільки посилюється;
  3. тривале використання кісточок від пудри, румям і т.д без регулярної їх очистки. Вони збирають бактерії, пил, бруд, який ви кожного дня наносите на обличчя разом з макіяжем;
    Не потрібно "пересушувати" шкіру
  4. часте скрабування (частіше ніж раз на тиждень);
  5. давите самостійно вугрі;
  6. не очищаєте шкіру зранку;
  7. використовуєте махровий рушник, замість паперових рушників.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 офіційно представили в Україні
сьогодні
8104
Теги: Краса Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 3042
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3372
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
21 березня 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 1548
Популярні дієти, які вбивають наш організм
21 березня 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 1170
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 103058
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук