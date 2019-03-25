Які звички негативно впливають на шкіру
Кожен з нас має шкідливі звички для шкіри, яким не надає значення, але вони суттєво впливають на стан шкіри.
Список цих шкідливих звичок склала косметолог Христина Копельчук.
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- нехтування сонцезахисним кремом;
- "висушування" шкіри неправильною косметикою (тоніками, гелями, масками). Ми думаємо, що шкірі від цього краще, але насправді, від цього утворення шкірного сала тільки посилюється;
- тривале використання кісточок від пудри, румям і т.д без регулярної їх очистки. Вони збирають бактерії, пил, бруд, який ви кожного дня наносите на обличчя разом з макіяжем;
Не потрібно "пересушувати" шкіру
- часте скрабування (частіше ніж раз на тиждень);
- давите самостійно вугрі;
- не очищаєте шкіру зранку;
- використовуєте махровий рушник, замість паперових рушників.
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Джерело: Здоров'я 24
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