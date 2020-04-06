Яких пацієнтів з коронавірусом лікуватимуть безкоштовно: пояснення МОЗ
В Україні безкоштовно лікують пацієнтів з COVID-19 лише середніх та важких станів. Бо ліки, які застосовують у таких випадках дорогі, відтак держава повинна взяти це на себе.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
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За його словами, за державні кошти лікують тільки пацієнтів, які знаходяться в середньому і важкому стані.
На сьогодні питання лікування, особливо середньої тяжкості і тяжких хворих – це те, що повинна виконувати держава. І ми зараз в терміновому порядку переглядаємо це. Переглядаємо пакети медичних послуг і медичних гарантій,
– повідомив Степанов.
Він також додав, що для лікування пацієнтів з важким перебігом COVID-19 застосовують "досить дорогі ліки".
Держава буде брати це на себе,
– додав Степанов.
Попри заяви МОЗ про безкоштовне лікування, українці скаржилися, що їм доводиться платити. Зокрема, чоловік з Одеси заявив, що за 2 дні "безкоштовного" лікування витратив 25 тисяч гривень. Втім, ймовірно, його випадок просто кваліфікували, як "легкий".
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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