Яких рослин в Україні не варто торкатись

На всій території Україні вздовж доріг, а не тільки в селі росте борщівник. Багато борщівника. Пояснюємо, чим він небезпечний, та яких рослин теж варто уникати.

Коли в українських селах не вистачало капусти, то люди варили борщ з рослини, коріння якої за смаком нагадували капусту, розповіла дерматолог Галина Меньщикова.

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Є в дикій природі їстівні види цієї рослини: борщівник розсічений, борщівник волохатий і борщівник сибірський. У їжу вживалися тільки молоде листя, стебла, очищені від шкірки. Бульйон з молодого, ніжного листяза смаком нагадує курячий бульйон.



Борщівник залишає важкі опіки

Чому та які рослини залишають опіки?

Фотофітодерматит – один з видів фотодерматозу, шкірний запальний процес, обумовлений підвищеною чутливістю шкіри до сонця, яку викликають сік деяких рослин, що містять фуранокумаріни (фурокумаріни) – речовини, що підвищують чутливість шкіри до світла.



Білий ясенець сильно обпікає шкіру

Викликається ультрафіолетовими променями (діапазон 320-400 нм) і видимими світловими променями (діапазон 400-800 нм). До рослин, які найбільш часто викликають фітодерматит, відносяться: борщівник, білий ясенець, примула, молочай, кропива, скумпія, осока та жовтець.



Після контакту з молочаєм необхідно негайно промити шкіру

Дерматит може проявлятися почервоніння шкіри, плямами, появою пухирів. Нерідко ураження шкіри нагадують опік, викликаний впливом хімічної речовини. Рідше зустрічається фітодерматит з некротичним ураженням шкіри, для якого характерне утворення ерозій і виразок. Фотофітодерматит зазвичай спричиняє змін кольору шкіри меланіном.

Лікування симптоматичне.

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