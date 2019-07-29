Яких тварин люди бояться найбільше: дослідження вчених

Страх перед тваринами — популярна тема в фільмах, книгах, та й, ніде правди діти, реальному житті. Саме тому дослідники з Чехії вирішили дізнатися, яких тварин найбільше бояться люди.

Психологи з Національного інституту психічного здоров'я і Карлова університету в Чехії опитали дві тисячі добровольців, пише наукове видання British Journal of Psychology.

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Учасників попросили оцінити 24 тварин, які зазвичай викликають страх як більш чи менш страхітливих та огидних. Як контрольне зображення вчені використали фото червоної панди.

У список увійшли тварини, з якими зазвичай пов'язані фобії: собаки, бики, змії (гадюки й вужі), таргани, павуки, мурахи, личинки комах та інші. Дослідники розбили тварин на кілька груп

Павуки виявилися єдиними істотами, які в однаковій мірі викликають страх і огиду. На думку вчених, це може бути пов'язано з формою їх тіла, а також з тим, що вони присутні всюди та вміють швидко пересуватися.

Друге місце у топ-10 огидних істот посіла отруйна гадюка. Її зображення викликало сильну реакцію страху у 10% добровольців.

В окрему категорію потрапили змії і ящірки, а також паразити, такі як воші й стрічкові черв'яки – у цієї групи був найвищий бал за шкалою відрази.

Комахи (таргани, мурашки та оси) і гризуни (миші, щури й кажани) набрали низькі бали за шкалою страху і відрази.

Найнижчі бали отримали домашні тварини та худобу – коти, собаки, коні, корови.

Цікаво, що люди, яких травмувала тварина (наприклад, тих, яких колись кусали собаки) продемонстрували менший страх перед тваринами, ніж інші люди в середньому. Це, втім, може пояснюватися тим, що низький вроджений рівень страху змусив їх наблизитися до тварини, від якої людина отримала травму.



Яких тварин найбільше бояться люди: опитування

Найбільшим фактором ризику для вираження крайнього страху і неймовірного відрази є стать. Жінки роблять це помітно частіше, ніж чоловіки (і це відбувається у всіх дослідженнях, пов'язаних з тривогою з того чи іншого приводу).

До речі, попри чарівний образ червоної панди, більшість учасників визнали її страшнішою за кішку, равлика, рибку і навіть ящірку.



Червона панда

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