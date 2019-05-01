Яким овочам корисна термічна обробка

Від термічної обробки корисні властивості цибулі, капусти, томатів, баклажанів та моркви тільки збільшуються.

Науковці з США провели досліди з овочами та з'ясували, які з них набагато корисніші після такої обробки.

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Томати. Після термічної обробки ці овочі набагато корисніші, ніж у свіжому вигляді. Але не потрібно відмовлятися від улюбленого салату зі свіжих томатів, але урізноманітнити свій раціон шляхом запечених або тушкованих томатів можна і навіть треба.

Капуста – це надзвичайно корисний та доступний овоч. У капусті містяться вітаміни групи В, С, РР, магній, залізо, йод. Під дією високих температур багато цих речовин, активуються і стають ще кориснішими.



Томати корисно їсти печеними

Цибуля – природний антибіотик, її однаково корисно вживати свіжою, так і в запеченому, тушкованому або смаженому виглялі. Це ефективний протизапальний і антибактерицидний засіб. Чим частіше ви додаєте її в улюблені страви, тим менше хворієте і нервуєте.

Баклажани. З нього можна приготувати найрізноманітніші страви. Не бійтеся експериментувати та поєднувати баклажани з іншими овочами, сиром, спеціями й травами. Термічна обробка робить антиоксиданти, які містяться в баклажанах, активнішими й енергійнішими.



Морква. Хрустку морквину сміливо можна варити й запікати, абсолютно не переживаючи, що корисні властивості загубляться і зникнуть.

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