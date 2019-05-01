Яким овочам корисна термічна обробка

116 Читать новость на русском
Яким овочам не шкодить термічна обробка
Яким овочам не шкодить термічна обробка / pixabay.com

Від термічної обробки корисні властивості цибулі, капусти, томатів, баклажанів та моркви тільки збільшуються.

Науковці з США провели досліди з овочами та з'ясували, які з них набагато корисніші після такої обробки.

Читайте також: Як чорний перець впливає на організм

Томати. Після термічної обробки ці овочі набагато корисніші, ніж у свіжому вигляді. Але не потрібно відмовлятися від улюбленого салату зі свіжих томатів, але урізноманітнити свій раціон шляхом запечених або тушкованих томатів можна і навіть треба.

Капуста – це надзвичайно корисний та доступний овоч. У капусті містяться вітаміни групи В, С, РР, магній, залізо, йод. Під дією високих температур багато цих речовин, активуються і стають ще кориснішими.

Томати корисно їсти печеними
Томати корисно їсти печеними

Цибуля – природний антибіотик, її однаково корисно вживати свіжою, так і в запеченому, тушкованому або смаженому виглялі. Це ефективний протизапальний і антибактерицидний засіб. Чим частіше ви додаєте її в улюблені страви, тим менше хворієте і нервуєте.

Баклажани. З нього можна приготувати найрізноманітніші страви. Не бійтеся експериментувати та поєднувати баклажани з іншими овочами, сиром, спеціями й травами. Термічна обробка робить антиоксиданти, які містяться в баклажанах, активнішими й енергійнішими.

Морква. Хрустку морквину сміливо можна варити й запікати, абсолютно не переживаючи, що корисні властивості загубляться і зникнуть.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Рецепти шашлику із свинини, баранини та курки, які можна приготувати на природі
сьогодні
4764
Теги: Здоров'я Здорове харчування Новини Здоров'я Дієти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
27 квітня 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 10592
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
26 квітня 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 2393
Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
25 квітня 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
Світлана Попова 7890
Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
22 квітня 10:48 Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
2590
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
20 квітня 15:41 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 3386
Новини
Більше новин
Залиште відгук