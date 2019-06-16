Який фактор підвищує ризик депресії: неочікувані висновки

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Який фактор підвищує ризик депресії
Який фактор підвищує ризик депресії / pomarri.com

Наявність у дітей і підлітків депресії залежить від їх індексу маси тіла, а регулюється – статтю. У хлопчиків і дівчаток різна схильність.

Експерти з Тегеранського медичного університету вивчили дані з більш ніж 25 тисяч іранських дітей, пише журнал Childhood Obesity.

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Вони зосередилися на вивченні зв'язку між психічним розладом і вагою серед іранців у віці від 6 до 18 років. Для кожного учасника вчені зібрали інформацію про їх стать, вік, індекс маси тіла, соціоекономічний статус батьків і місце проживання.

Наявність депресії перевірили за допомогою стандартизованого опитувальника для перевірки психічного стану дитини.

 
Депресія – симптоми
• пригнічення;
• втрата інтересу;
• неможливість відчувати радість;
• зменшення життєвої енергії, пасивність;
• тривога;
• сонливість або безсоння;
• низька концентрація;
• втрата апетиту;
• низька самооцінка;
• відчуття провини чи відчаю;
• думки про самогубство.

Аналіз показав, що зв'язок між індексом маси тіла і наявністю депресії у дітей та підлітків залежить від статі.

У хлопчиків з недостатньою вагою депресія зустрічалася частіше, ніж серед хлопчиків з нормальною і надмірною вагою.

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У дівчаток ризик наявності розладу зростає зі збільшенням ваги: найчастіше депресія зустрічалася у дівчаток з ожирінням.

Попри те, що вченим вдалося встановити взаємозв'язок між вагою і депресією у дітей і показати її залежність від статі, необхідно провести довгострокові дослідження.

При цьому автори зазначають, що в будь-якому випадку батькам і іншим дорослим уважно стежити за дітьми в групі ризику.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Депресія дослідження
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