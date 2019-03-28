Який популярний продукт підвищує ризик смерті

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Який популярний продукт підвищує ризик смерті
Який популярний продукт підвищує ризик смерті / unsplash.com

Вені з США провели експеримент та з'ясували: вживання навіть невеликої кількості червоного м’яса підвищує ризик передчасної смерті від усіх причин.

Дослідники проаналізували харчові звички 96 тисяч парафіян, пише журнал Nutrients.

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Усіх учасників поділили на кілька категорій: 0, 4, 9,1, 15,6 і 41,7 грама м’яса, які вживали люди щодня. Максимальний середній показник споживання червоного м'яса у вибірці не перевищував 50 грамів.

Вчені також враховували інформацію про стать, вік, здоров'ї, індекс маси тіла, сімейний стан, тощо.

За час дослідження від різних причин помер 7961 учасник: 2598 людей померли від захворювань серцево-судинної системи, а 1873 – від раку.

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В учасників, які їли червоне м'ясо ризик передчасної смерті від всіх причин і від серцево-судинних захворювань був вищий на 1,18% та 1,26% у порівнянні з тими, хто взагалі не їх цього продукту.

Також ризик був вищий при споживанні червоного і переробленого м'яса.

До червоного м’яса відносять:

• яловичину і телятину;
• свинину;
• овече м'ясо та ягнятину;
• козяче м'ясо;
• конину;
• кролятину;
• м'ясо нутрії;
• дичину.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Релігія
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