Який продукт допоможе захистити печінку від впливу алкоголю

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Вівсянка допоможе печінці впоратися з алкоголем
Вівсянка допоможе печінці впоратися з алкоголем / pixabay.com

Вівсянка може бути натуральним засобом, що забезпечує захист печінки від алкогольного пошкодження.

Вчені Делійського університету виявили оздоровчу властивість вівсянки. Вживання вівсяної каші може захистити печінку від пошкоджень, викликаних вживанням алкоголю.

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Захисні властивостей вівса проявилися в експериментах на лабораторних мишах. Тварини протягом 12 днів отримували вівсянку в кількості 125 і 250 мг фракції вівса. Після цього мишам вводилися дози 50% розчину етанолу, щоб спровокувати характерне ушкодження печінки.

Вівсянка
Вівсянка захистить печінку від алкогольного пошкодження

У мишей, які перед алкоголем отримували вівсянку, печінка була пошкоджена менше. При цьому, за словами фахівців, механізм, який забезпечує захист печінки від гострого алкогольного ушкодження, їм ще не зрозумілий.

Дослідження продемонстрували: вівсяна каша перешкоджає всмоктуванню шкідливих речовин, що виводяться печінкою, що дозволяє стабілізувати її роботу.

Автори проекту також констатували, що вживання вівсянки може сприяти зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем з шлунково-кишковим трактом.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове життя Алкоголь
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