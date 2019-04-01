Який смачний продукт пригнічує ріст клітин раку

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Рак молочної залози
Рак молочної залози / synaptica.es

Американські дослідники з’ясували, що вживання волоського горіха здатне пригнічувати ріст і розвиток раку молочної залози.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Маршала, пише журнал Nutrition Research.

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Вчені провели клінічне дослідження, у якому взяли участь відібрані жінки з пухлинами молочної залози досить великими для біопсії з метою дослідження і патології. Їх поділили на групи, одна з яких споживала горіхи, інша ж група була контрольною.

Перед дослідженням усім зробили біопсію. Перша група вживала 57 грамів волоських горіхів в день до наступної операції. 

 
Біопсія – що це?

Це метод дослідження, при якому видаляють шматок ураженої тканини для детального дослідження. Найчастіше використовується для аналізу онкоклітин.

Патологічні дослідження підтвердили, що пухлини були на рак молочної залози у всіх жінок, які брали участь в дослідженні. Через два тижні після біопсії під час операції фахівці взяли додаткові зразки ракової пухлини.

Вживання волоських горіхів пригнічує ріст клітин раку молочної залози
Вживання волоських горіхів пригнічує ріст клітин раку молочної залози

Експерти зафіксували зміни в експресії 456 генів у двох зразках.

Висновок вчених: споживання волоського горіха змінює експресію генів у жінок з підтвердженим раком молочної залози та зменшує ріст пухлини.

 
Рак молочної залози – причини виникнення
  • рання менструація (до 12 років);
  • пізня менопауза;
  • народжування першої дитини після 35 років, або жінки, які взагалі ніколи не народжували;
  • наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози);
  • ожиріння;
  • цукровий діабет;
  • гіпертонічна хвороба;
  • погана екологія;
  • стреси;
  • шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем).

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Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Онкозахворювання
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