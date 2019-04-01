Який смачний продукт пригнічує ріст клітин раку

Американські дослідники з’ясували, що вживання волоського горіха здатне пригнічувати ріст і розвиток раку молочної залози.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Маршала, пише журнал Nutrition Research.

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Вчені провели клінічне дослідження, у якому взяли участь відібрані жінки з пухлинами молочної залози досить великими для біопсії з метою дослідження і патології. Їх поділили на групи, одна з яких споживала горіхи, інша ж група була контрольною.

Перед дослідженням усім зробили біопсію. Перша група вживала 57 грамів волоських горіхів в день до наступної операції.

Біопсія – що це? Це метод дослідження, при якому видаляють шматок ураженої тканини для детального дослідження. Найчастіше використовується для аналізу онкоклітин.

Патологічні дослідження підтвердили, що пухлини були на рак молочної залози у всіх жінок, які брали участь в дослідженні. Через два тижні після біопсії під час операції фахівці взяли додаткові зразки ракової пухлини.



Вживання волоських горіхів пригнічує ріст клітин раку молочної залози

Експерти зафіксували зміни в експресії 456 генів у двох зразках.

Висновок вчених: споживання волоського горіха змінює експресію генів у жінок з підтвердженим раком молочної залози та зменшує ріст пухлини.

Рак молочної залози – причини виникнення рання менструація (до 12 років);

пізня менопауза;

народжування першої дитини після 35 років, або жінки, які взагалі ніколи не народжували;

наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози);

ожиріння;

цукровий діабет;

гіпертонічна хвороба;

погана екологія;

стреси;

шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем).

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