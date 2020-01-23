Який вид спорту є найкориснішим для здоров'я

На думку дослідників, плавання є одним з найкорисніших видів спорту, може стати причиною довголіття, а також підвищує кардіореспіраторну витривалість, що допомагає серцево-судинній системі витримувати фізичні навантаження.

Про це пише видання Express. Вчені провели дослідження, у якому взяли участь понад 40 000 чоловіків у віці від 20 до 90 років. За людьми з експерименту спостерігали протягом 32 років. У результаті було виявлено, що плавання знижує рівень ризику смерті на 50%, ніж біг і спортивна ходьба.

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Провідний науковий співробітник Стівен Блер, професор фізичних наук в Університеті Південної Кароліни, був здивований результатом. Він очікував, що бігуни також мають менший ризик померти, як і плавці.



Вчені назвали плавання найкориснішим видом спорту / Unsplash

Стівен Блер наголосив, що плавання є корисною альтернативою традиційним режимам фізичних вправ для поліпшення кардіореспіраторної витривалості для широкої популяції, а також для пацієнтів, які страждають на хронічні захворювання.

Плавання може бути хорошою альтернативною фізичною вправою для осіб, які не можуть брати участь у бігу чи інших формах фізичних навантажень,

– додав професор фізичних наук.

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