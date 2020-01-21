Який жир у нашому тілі відповідає за схуднення та як його активізувати

Що таке бурий жир та чому він допомагає схуднути. Скільки видів жиру загалом є у нашому організмі та який з них є "хорошим" жиром.

Анастасія Білоус, дієтологиня клініки Refuture Clinic розповіла для Anywell особливості функцій жиру в організмі.

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Яким буває жир у нашому тілі

Жирові клітини можуть бути білими або коричневими. Білі жирові клітини мають у структурі одну ліпідну краплю, а коричневі — багато крапель і залізовмісні мітохондрії. Саме високий вміст заліза надає коричневому жиру відтінок. Через високе споживання кисню коричневий жир має більше капілярів, ніж білий жир.

Той жир, що накопичується навколо талії чи стегон людини, є білим жиром та наслідком зберігання надлишкових калорій. А бурий жир знаходиться в області спини, нирок, плечей та шиї. Його кількість в організмі дорослої людини дуже невелика, а ось у тілі новонародженого малюка може досягати 5% маси тіла. Саме бурий жир захищає організм дитини від переохолодження.

Бурий жир утворюється природним чином, від народження. Втім, з віком і за умови надлишкової ваги, його відсоток зменшується. До того ж, його кількість може зменшуватися, якщо в організмі порушено процес вироблення мелатоніну, відтак слід мати налагоджений режим сну, та лягати спати до 23.00.



Не перевищуйте денну норму калорій/Фото:Unsplash

Як підтримувати кількість бурого жиру в нормі

Покращити показники кількості бурого жиру в організмі поможуть загартовування, фізична активність та здоровий раціон.

Як бурий жир допоможе позбавитися зайвої ваги

Бурий жир допомагає худнути. Такий процес фахівці пояснюють термогенетичною дією, тобто організм витрачає енергію, щоб зігрітися. Бурий жир сприяє спалюванню калорій, а не їх накопичуванню.

Загартовування – найефективніший спосіб збільшити кількість бурого жиру в організмі, втім процес запускається лише тоді, якщо робити це на регулярній основі.



Ідеально, почати загартовуватися ще в дитинстві/Фото:Unsplash

Чи можна перетворити білий жир у корисний бурий

Дослідження на гризунах свідчать, що білий жир може перетворюватися на бурий під впливом гормону іризину, який виробляється під час виконання фізичних вправ. Втім, на відміну від мишей, у людей під дією іризину на бурий трансформуються лише поодинокі клітини білого жиру. Але під час проведення експериментів на клітинах людської білої жирової тканини їх вдалося змусити набувати ознак бурої жирової тканини під дією холоду: нагадаємо, основне завдання бурого жиру – захищати від переохолодження.

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