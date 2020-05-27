З якого віку дітям можна носити маску
Носіння медичних масок дітьми у віці до двох років може бути небезпечним для їхнього здоров'я. У них занадто вузькі дихальні шляхи.
Відповідне попередження розповсюдила Японська асоціація педіатрів, пише CNN.
Читайте також: Чи потрібно дітям носити маски в дитсадках: відповідь МОЗ
Відзначається, що у дітей до двох років вузькі дихальні шляхи, і носіння маски може сильно ускладнити дихання і привести до задухи.
Крім того, це може створити додаткове навантаження на серце, а в спеку створює додатковий ризик теплового удару.
Спека не покидає маску, і є високий ризик теплового удару. Також у дітей часто виникає блювота, що своєю чергою може викликати пневмонію і перекриття дихальних шляхів,
– заявив глава асоціації Акіра Камікава.
В Японії продаються медичні маски невеликого розміру, призначені для дітей. Зазвичай на їхній упаковці вказано, що носіння допустимо в основному з трьох років, окремі виробники іноді пишуть в рекомендаціях до використання масок "для дітей старших двох років".
Яка ситуація в Україні?
В Україні дитячі маски знайти вкрай важко і переважно вони декоративні, тому викликають сумнів про рівень захисту.
З 25 травня розпочали роботу дитячі. В МОЗ запевнили, що діти можуть відвідувати заклади без масок, але встановили деякі обмеження.
Рекомендації для роботи дитсадків під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу