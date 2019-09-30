Як правильно лікувати застуду: поради Супрун

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Як швидко вилікувати застуду – правильне лікування при застуді
Чим лікуватись під час застуди / volyn24.com

Антибіотики, інтерферони, імуномодулятори, рослинні препарати та вживання вітамінів не є ефективними у лікуванні застуди.

Антибіотики призначають лише тоді, коли застуда чи грип ускладнені бактеріальною інфекцією, розповіла Уляна Супрун.

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"Чим тоді лікуватися, якщо не антибіотиками? Важливо, щоб ліки містили діючу речовину, яка долає збудники хвороби. У випадку з грипом чи застудою їх небагато", – зазначила вона.

Чим лікуватись під час застуди? 

За наявності певних симптомів лікарі виписують противірусні препарати (озельтамівір або занамівір).

А найкращий спосіб допомогти організму — полегшити симптоми та запобігти ускладненням:

1. Залишайтеся вдома – поспіть, лежіть, відпочивайте та набирайтеся сил.

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2. При температурі 38,5 та вище — прийміть жарознижувальні препарати, які містять діючу речовину парацетамол або ібупрофен.

3. Пийте достатньо рідини, у яку можна додавати малину.

4. Харчуйтеся корисно. Рекомендовано пити курячий бульйон, їсти овочі та фрукти.

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5. Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання – це допоможе легше переносити грип та застуду.

Не витрачайте гроші даремно на непотрібні препарати, які не мають ефективності. Застуда проходить сама протягом 3-7 днів, якщо створити сприятливі умови для організму.

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Теги: Уляна Супрун Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Ліки Міністерство охорони здоров’я Поради Грип в Україні
Джерело: Здоров'я 24
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