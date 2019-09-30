Як правильно лікувати застуду: поради Супрун
Антибіотики, інтерферони, імуномодулятори, рослинні препарати та вживання вітамінів не є ефективними у лікуванні застуди.
Антибіотики призначають лише тоді, коли застуда чи грип ускладнені бактеріальною інфекцією, розповіла Уляна Супрун.
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"Чим тоді лікуватися, якщо не антибіотиками? Важливо, щоб ліки містили діючу речовину, яка долає збудники хвороби. У випадку з грипом чи застудою їх небагато", – зазначила вона.
Чим лікуватись під час застуди?
За наявності певних симптомів лікарі виписують противірусні препарати (озельтамівір або занамівір).
А найкращий спосіб допомогти організму — полегшити симптоми та запобігти ускладненням:
1. Залишайтеся вдома – поспіть, лежіть, відпочивайте та набирайтеся сил.
2. При температурі 38,5 та вище — прийміть жарознижувальні препарати, які містять діючу речовину парацетамол або ібупрофен.
3. Пийте достатньо рідини, у яку можна додавати малину.
4. Харчуйтеся корисно. Рекомендовано пити курячий бульйон, їсти овочі та фрукти.
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5. Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання – це допоможе легше переносити грип та застуду.
Не витрачайте гроші даремно на непотрібні препарати, які не мають ефективності. Застуда проходить сама протягом 3-7 днів, якщо створити сприятливі умови для організму.
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