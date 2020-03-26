Японці планують представити вакцину проти коронавірусу за 9-18 місяців

Японський фармакологічний концерн Takeda, який розташований у Відні, сподівається вже через 9-18 місяців завершити розробку вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

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За словами провідного вірусолога Takeda Томаса Крайля, в компанії сподіваються, що препарат буде затверджений протягом 9-18 місяців.

Крайль додав, що концерн, який спеціалізується на розробці отриманих з донорської плазми медикаментів, раніше вже займався розробкою основаних на антитілах препаратів проти "пташиного" та "свинячого".

Ми хочемо попросити пацієнтів, у яких був Covid-19 і які повністю пережили інфекцію і зараз здорові, здати плазму. З цієї плазми шляхом "фракціонування" будуть сконцентровані та збережені антитіла. Потім хворі пацієнти отримають антитіла з плазми у концентрованому вигляді,

– сказав вірусолог.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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