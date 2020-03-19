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"Йди спати, люба, я не помру": історія медика в Італії, який став жертвою коронавірусу

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"Йди спати, люба, я не помру": історія медика в Італії, який став жертвою коронавірусу / Unsplash

В Італії, де найбільша кількість хворих на коронавірус в Європі, 14 березня помер оператор швидкої допомоги 118, 46-річний Дієго Бьянко. Чоловік був "не з групи ризику", а саме без патологій і шкідливих звичок.

Про це пише видання LB. У Дієго перші симптоми зараження коронавірусом проявилися за десять днів до смерті.

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 За словами його дружини Марушки Капоферрі, вони подумали, що у чоловіка звичайний грип. Але Дієго відчув, що заразився вірусом, тому що останні дні проводив на роботі, відповідаючи на дзвінки інфікованих людей, які розповідали про симптоми.

Він мав зміни у швидкій допомозі. Остання була у Понте Сан-П'єтро, в ніч на 23 лютого, за кілька годин після виявлення коронавірусу в районі Бергамо. За 10 днів, 6 березня, Дієго почав хворіти: недуга, кашель, лихоманка до 38,5,
 – йдеться у виданні.

Бьянко медики зробили тест 11 березня, а згодом 13 березня прийшов позитивний результат. Після цього він ізолювався у кімнаті вдома.

Коли вночі Дієго провідала дружина, він заспокоїв її словами "Йди спати, люба, я не помру, я просто маю знайти правильну позицію, щоб заснути", а за дві години у нього почався гострий респіраторний криз, потім зупинка серця.

що варто знати про коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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