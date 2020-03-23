Ємець пропонує ввести погодинну оплату для медиків
Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які борються з поширенням в Україні коронавірусу.
Про це він сказав в інтерв'ю 112 каналу.
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Це питання він підніме наступному засіданні Уряду
За його словами, в умовах поширення коронавірусу лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки та захисту.
Захистимо лікаря – врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі. Ми говоримо зокрема і про забезпечення медиків засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами”,
– додав він.
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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