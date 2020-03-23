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Ємець пропонує ввести погодинну оплату для медиків

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Погодина оплата для лікарів / pixabay.com

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які борються з поширенням в Україні коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв'ю 112 каналу. 

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Це питання він підніме наступному засіданні Уряду

 
Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець
“На наступне засідання Уряду я виходитиму з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу. Та людина, яка, наче на війні, ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають”

За його словами, в умовах поширення коронавірусу лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки та захисту.

Захистимо лікаря – врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі. Ми говоримо зокрема і про забезпечення медиків засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами”,
– додав він.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Ілля Ємець Медицина Профілактика захворювань Карантин в Україні 2020 Здоров'я
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