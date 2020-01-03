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З 2020 року рання діагностика раку є безкоштовною: що для цього потрібно

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Рання діагностика раку / unsplash.com

З 2020 року рання діагностика онкозахворювань є безкоштовною для українців. Інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень визначені пріоритетними послугами, на них виділили близько 1 мільярда гривень.

Національна служба охорони здоров'я України повідомила, що оплатить лікарням ці послуги за підвищеним тарифом.

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Що потрібно для безкоштовної діагностики

Для обстеження необхідно буде отримати направлення від сімейного лікаря чи іншого лікаря.

Зазначається, що інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень – мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія і бронхоскопія – визначені пріоритетними послугами та будуть безкоштовними для українців.


Для ранньої діагностики слід мати направлення лікаря/Фото: nszu.gov.ua

Підставою для проведення безкоштовних інструментальних досліджень є і вік пацієнта. Мамографія призначається не всім, а лише жінкам від 40 років і старше, гістероскопія – від 50 років і старше.

Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше.

За даними Національного реєстру захворювання на рак, щорічно близько 140 тисяч українців дізнаються, що у них онкозахворювання. Щороку від раку помирають понад 65 тисяч українців.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Онкозахворювання Національна служба здоров'я України
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