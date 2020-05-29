Медикам не платять зарплату: за час карантину борг зріс більш ніж на 50%

Найбільший приріст заборгованості заробітної плати медичним працівникам зафіксований у Львівській області.

Про це повідомляють дослідники YouControl, які проаналізували дані реєстру Держслужби з питань праці і виявили галузі з найбільшою заборгованістю по зарплатах у період карантину.

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Президент ще 18 квітня заявляв, що заборгованості медикам будуть погашені впродовж тижня. А 30 квітня в Київській міській клінічній лікарні №8 Оболонського району в знак протесту медперсонал частини відділень не вийшов на роботу. Під час епідемії медики відмовлялися працювати за 3-5 тисяч гривень, які їм виплатили за квітень,

– пише YouControl.

На 10 березня борг по зарплатах перед медиками становив майже 15 мільйонів гривень, а дані за 18 травня свідчать про його зростання на 54% у період карантину і сума боргу дорівнювала 23,11 мільйона гривень.

Найбільший приріст заборгованості спостерігається у таких областях:

Львівська (борг збільшився на 6,33 мільйона гривень),

Тернопільська (на 1,79 мільйона гривень),

Сумська (на 0,39 мільйона гривень),

Київська область (на 0,72 мільйона гривень).

Додамо, що в цих областях зафіксовані одні з найбільших спалахів коронавірусної інфекції. Дані з реєстру Держслужби свідчать, що найбільша частка боргу припадає на заклади з основним КВЕДом "Діяльність лікарняних закладів" і становить більш ніж 60% загального боргу по медиках.



Динаміка заборгованості зарплати на час карантину / YouControl

Незважаючи на те, що заборгованість перед медиками становить менше одного відсотка від загальної суми боргу по зарплатах усіх галузей, у джерелі наголосили, що цей відсоток найважливіший під час епідемії.

Згідно з інформацією НСЗУ, за період з 1 березня до 21 травня служба виплатила медичним закладам первинної медичної допомоги 4,43 мільярда гривень, спеціалізованим закладам та закладам екстреної допомоги – 9,68 мільярда гривень, а за надання допомоги пацієнтам з COVID – 247,94 мільярда гривень.

Усі виплати закладам за надані послуги були здійснені вчасно та в повному обсязі, – наголошують представники НСЗУ.

Невиплата зарплати – кримінальний злочин

Заступник директора компанії YouControl з правових питань Данило Глоба заявив, що безпідставна невиплата заробітної плати є кримінальним злочином (стаття 175 КК України).

"За це керівник підприємства може бути оштрафованим на суму до 17 тисяч гривень. Найсуворіше покарання передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – йдеться у джерелі.



Тенденції заборгованості зарплати / YouControl