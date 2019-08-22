Забруднене повітря може спричинити низку небезпечних хвороб

Забруднене повітря є об'єктом багатьох досліджень. Вчені з університету Чикаго з'ясували, що таке повітря може спричинити проблеми з психічним станом людини та важкі нервово-психічні розлади.

Це доводить масштабне дослідження, в ході якого проаналізували 151 медичну картку страхових компаній, пише Daily Telegraph.

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Цю інформацію вони зіставили з даними якості повітря у штатах Америки за оцінками Агентства з охорони навколишнього середовища.

Виявили, що у людей зі штатів з найгіршою якістю повітря ризик розвитку біполярного розладу зростав на 27%. Забруднене повітря на 6% збільшувало ризик розвитку важкої депресії.

Дослідження підтверджує: життя в особливо забруднених районах призводить до психічних розладів.

Біполярний розлад – що це? Це психічний розлад, що проявляється афективними станами: маніакальними (піднесенням) і депресивними (пригнічення).

Нещодавнє дослідження вчених підтвердило, що забруднення повітря за негативним впливом на організм людини можна порівняти з 20 викуреними сигаретами.

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