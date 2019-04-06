Забудьте про гелі для інтимної гігієни: гінеколог розповіла чому

Зараз дуже "модно" використовувати різноманітні засоби для інтимної гігієни. Аргументують такі люди тим, що ці засоби допомагають зберегти баланс мікрофлори інтимної зони, знімають сухість, подразнення і неприємні відчуття.

Акушер-гінеколог Тетяна Румянцева зазначила: засоби для інтимної гігієни підрозділяються на засоби з кислим водневим показником (pH) (близько 3,5) і засоби з pH, близьким до pH шкіри інтимної зони (близько 5).

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1. Гелі з кислим pH

Їх медики рекомендують застосовувати жінкам, які страждають бактеріальним вагінозом.

Бактеріальний вагіноз – що це? Це інфекція, яка виникає тоді, коли занадто велика кількість певних бактерій змінюють нормальний баланс бактерій в піхву.

Одне дослідження підтверджує: гель з кислим pH в поєднанні зі стандартним лікуванням бактеріального вагінозу допомагає знизити кількість рецидивів.

Та існують ситуації, коли такі гелі можуть доставити неприємні відчуття:

• запальні захворювання вульви і піхви;

• алергічні реакції в області статевих органів;

• пошкодження після гоління/епіляції

У всіх цих випадках кислота буде потрапляти на запалену / пошкоджену шкіру, викликаючи печіння і біль.

Тому всім жінкам гінеколог не радить застосовувати гелі для інтимної гігієни.

2. Гелі з нейтральним pH (близько 5)

Застосовувати їх чи ні – це вже повністю ваше рішення. Ні шкоди, ні користі для інтимного здоров'я вони принести не повинні.

Але гінеколог зауважує: жодна значна медична організація не рекомендує жоден з гелів для інтимної гігієни жінок.



Чому не варто використовувати гелі для інтимної гігієни

Натомість важливо проводити водні процедури не менше разу на день.

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