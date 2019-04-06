Забудьте про гелі для інтимної гігієни: гінеколог розповіла чому

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Чому не варто використовувати гелі для інтимної гігієни
Чому не варто використовувати гелі для інтимної гігієни / parentinghealthybabies.com

Зараз дуже "модно" використовувати різноманітні засоби для інтимної гігієни. Аргументують такі люди тим, що ці засоби допомагають зберегти баланс мікрофлори інтимної зони, знімають сухість, подразнення і неприємні відчуття.

Акушер-гінеколог Тетяна Румянцева зазначила: засоби для інтимної гігієни підрозділяються на засоби з кислим водневим показником (pH) (близько 3,5) і засоби з pH, близьким до pH шкіри інтимної зони (близько 5).

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1. Гелі з кислим pH

Їх медики рекомендують застосовувати жінкам, які страждають бактеріальним вагінозом.

 
Бактеріальний вагіноз – що це?
Це інфекція, яка виникає тоді, коли занадто велика кількість певних бактерій змінюють нормальний баланс бактерій в піхву.

Одне дослідження підтверджує: гель з кислим pH в поєднанні зі стандартним лікуванням бактеріального вагінозу допомагає знизити кількість рецидивів.

Та існують ситуації, коли такі гелі можуть доставити неприємні відчуття:
• запальні захворювання вульви і піхви;
• алергічні реакції в області статевих органів;
• пошкодження після гоління/епіляції

У всіх цих випадках кислота буде потрапляти на запалену / пошкоджену шкіру, викликаючи печіння і біль.

Тому всім жінкам гінеколог не радить застосовувати гелі для інтимної гігієни.

2. Гелі з нейтральним pH (близько 5)

Застосовувати їх чи ні – це вже повністю ваше рішення. Ні шкоди, ні користі для інтимного здоров'я вони принести не повинні.

Але гінеколог зауважує: жодна значна медична організація не рекомендує жоден з гелів для інтимної гігієни жінок.

Чому не варто використовувати гелі для інтимної гігієни
Чому не варто використовувати гелі для інтимної гігієни

Натомість важливо проводити водні процедури не менше разу на день.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Інфекція
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