Забудьте про калорійність: на що звертати увагу при виборі їжі

Люди звикли звертати увагу лише на калорії під час оцінювання їжі. Проте калорії – не є одним з найточніших показників корисності чи шкідливості продуктів.

Коли мова йде про вуглеводи – хліб, макаронні вироби, солодощі чи напої – зверніть увагу на їхній глікемічний індекс (ГІ), пояснює в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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Після потрапляння вуглеводів в організм вони стають цукрами. Коли ми поволі перетравлюємо вуглеводи, то цукри надходять у кров поступово, і рівень цукру різко не збільшується. Якщо з’їсти солодку цукерку чи манну кашу, а потім запити солодким напоєм, тоді рівень глюкози відразу зросте.

Лікар Уляна Супрун “Нам потрібно, щоби рівень глюкози в крові був сталий. Адже пік глюкози одразу понижує гормон інсулін. Глюкоза стає підшкірним жиром, а ми знову відчуваємо голод”.

До чого можуть призвести коливання рівня цукру

• прискореного старіння та набору ваги:

• розвитку нечутливості тканин до інсуліну, людям з діабетом 2 типу вони особливо небезпечні.

Глікемічний індекс – що це? Це рейтинг продуктів за тим, наскільки стрімко вони піднімають рівень цукру. Тобто глікемічний індекс показує, наскільки швидко їжа стане глюкозою в крові. Що він нижчий, то краще. Індекс кожного продукту залежить від кількох чинників: скільки в ньому вуглеводів, яка частина із них цукри, і скільки є клітковини. Що менше цукрів, і більше клітковини, то краще.

Супрун порадила обирати продукти з низьким глікемічним індексом. Вона навела кілька прикладів продуктів.

1) Продукти із низьким ГІ — менш як 55

Цільнозерновий хліб, цільнозернова вівсяна каша з висівками, гречана каша, макаронні вироби, кукурудза, горох, сочевиця, квасоля, більшість фруктів, овочі та коренеплоди.

2) Продукти з середнім ГІ — 56-69

Житній хліб, коричневий рис, басматі та кус-кус.

3) Високий ГІ — 70 та вище

Батон, кукурудзяні пластівці, мюслі, гранола, вівсяна каша миттєвого приготування, круглий рис, рисова локшина, картопля, солодощі, перепічка, попкорн, кавуни та ананаси.

Щодо поживності продукті, то значення глікемічного індексу не дає додаткової інформації. Тому Супрун радить зважати на розмір порцій. Певні продукти можуть мати низький глікемічний індекс, але високий вміст жирів.

На глікемічний індекс впливає спосіб приготування, а також інші продукти, які ви споживаєте разом. Якщо продукт має високий глікемічний індекс, як картопля, їжте його з овочами, а не з хлібом і десертом.

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