Зачати дитину після 40: які ризики несе пізнє батьківство
Нещодавно британські вчені зробили заяву: оптимальним віком для народження дітей є період від 20 до 35 років. А от після 40 років як у жінки, так і у чоловіка можуть виникнути низка проблем зі здоров’ям майбутньої дитини.
Уже після 30 років у організмі жінки зменшується вироблення яйцеклітин, що знижує і фертильність – ймовірність стати матір'ю.
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Іншим, не менш важливим фактором є те, що з віком у жінок збільшується ймовірність багатоплідної вагітності та народження близнюків, включаючи трійні.
Уролог-андролог Станіслав Сосновський зазначає: існують різні аналізи та лікування, які можуть значно знизити вікові ризики.
1. Порушення розвитку сперматозоїдів
Основні ризики пізнього батьківства пов'язані з віковим порушенням розвитку (якості) сперматозоїдів. У тих сперматозоїдів, які все-таки нормально розвиваються, може знижуватися рухова активність.
2. "Старіння" статевої системи
При "старінні" чоловічої статевої системи збільшується процес фрагментації ДНК (поява розривів в ланцюжку ДНК) сперматозоїдів, в результаті чого є ризик розвитку мутації у дитини.
3. Гормональні порушення
Кількість андрогенів — чоловічих статевих гормонів — безпосередньо впливає на вироблення і якість сперми. Вікове зниження андрогенів (цілком природне і закономірне) тягне за собою проблеми з зачаттям дитини.
4. Утворення радикалів
В обміні речовин можуть утворюватися радикали — речовини, які будуть порушувати цілісність ДНК в сперматозоїдах. При низьких рівнях радикалів у сперми висока запліднююча функція, але при високих рівнях процес запліднення може бути порушений.
5. Генетичні мутації
Число генетичних мутацій, які дуже важко передбачити, збільшується разом з віком. А фактори, які до таких мутацій призводять, можуть бути абсолютно різні:
- тривалий прийом лікарських засобів,
- фізичні пошкодження,
- погані екологічні умови (можливе радіаційне опромінення, і накопичення металів в організмі).
Варто зауважити, що кожен організм індивідуальний, і зміни в розвитку сперматозоїдів, процеси порушення сперми йдуть у кожного чоловіка по-різному.
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