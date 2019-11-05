Загин матки: як виявити та що робити
Деякі пацієнтки живуть зі загином матки все життя не відчуваючи ніякого фізичного чи фізіологічного болю. Однак, в деяких пацієнток наслідки загину матки можуть бути серйозними.
Лікарка-гінеколог Аліна Чернявська розповіла, що багато хто вважає загин матки патологією, але це не так.
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Якщо, після гінекологічного огляду у вас виявили загин матки, не поспішайте лякатися та вірити тому, що такий стан впливає на сексуальне життя чи тому, що тепер у вас будуть проблеми із заплідненням, а після статевого акту прийдеться стояти в позі "берізка".
Та насправді, все перераховане є міфом!
Вроджений загин матки
Загин шийки матки – це не захворювання, а стан при якому тіло матки відхиляється щодо своєї шийки й нормального анатомічного розташування її в малому тазу.
Подібний стан може бути у жінки з народження, а може бути причиною перенесеного запального процесу.
Лише істотний нахил матки вперед або назад вважається відхиленням і вимагає медичного втручання.
Загин матки або ж положення матки retroversio (тобто до заду) – є абсолютною нормою!
Вроджений загин матки не несе небезпеки, а є скоріше особливістю жінки
Частіше всього загин матки є вродженою анатомічною особливістю, яка формується ще в утробі та не потребує корекції.
Багато жінок дізнаються про загин своєї матки після обстеження у гінеколога з використанням УЗД. Деякі навіть взагалі про це не знають.
Ніяких проблем з сексуальною, репродуктивною функцією з цієї причини не може бути.
Після пологів загин, швидше за все, зникає.
Робити гінекологічний масаж, звертатися за допомогою до остеопата або ж бабки, які "вправляють матку" – не доречно та небезпечно!
Патологічний загин матки
При рухливому типі цієї патології симптоматика може бути відсутня.
У випадку розвитку фіксованого типу хвороби симптоми загину матки – характерні для хвороби, яка й спровокувала формування маткового загину.
Найчастіше це:
- відчуття важкості внизу живота і в крижовій ділянці;
- болючість там же;
- білуваті виділення;
- порушення оваріо-менструального циклу – нерегулярність менструацій, велика кількість виділеної крові;
- болі під час статевих зносин;
- запори;
- частіші позиви до сечовипускання.
Патологічний загин матки виникає в результаті:
- запальних захворювань(ендометріоз, аднексит);
- проведених оперативних втручань(формування спайок);
- слабкість м‘язів малого таза;
- пухлини матки, яєчників;
- захворювання кишківника.
При патологічному загині тактика лікування визначається, виходячи з причини.
Якщо патологічний загин матки спостерігається тривалий час, то як наслідок можуть розвинутись такі порушення:
– опущення матки;
– випадіння матки.
Безпліддя розвивається не безпосередньо через загин, а через хвороби, які його спровокували.
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