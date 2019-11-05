Загин матки: як виявити та що робити

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Загин матки: як виявити та що робити

Деякі пацієнтки живуть зі загином матки все життя не відчуваючи ніякого фізичного чи фізіологічного болю. Однак, в деяких пацієнток наслідки загину матки можуть бути серйозними.

Лікарка-гінеколог Аліна Чернявська розповіла, що багато хто вважає загин матки патологією, але це не так.

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Якщо, після гінекологічного огляду у вас виявили загин матки, не поспішайте лякатися та вірити тому, що такий стан впливає на сексуальне життя чи тому, що тепер у вас будуть проблеми із заплідненням, а після статевого акту прийдеться стояти в позі "берізка". 

Та насправді, все перераховане є міфом!

Вроджений загин матки

 
Загин матки – що це?

Загин шийки матки – це не захворювання, а стан при якому тіло матки відхиляється щодо своєї шийки й нормального анатомічного розташування її в малому тазу.

Подібний стан може бути у жінки з народження, а може бути причиною перенесеного запального процесу. 

Лише істотний нахил матки вперед або назад вважається відхиленням і вимагає медичного втручання. 

Загин матки або ж положення матки retroversio (тобто до заду) – є абсолютною нормою!


Вроджений загин матки не несе небезпеки, а є скоріше особливістю жінки

Частіше всього загин матки є вродженою анатомічною особливістю, яка формується ще в утробі та не потребує корекції.

Багато жінок дізнаються про загин своєї матки після обстеження у гінеколога з використанням УЗД. Деякі навіть взагалі про це не знають.

Ніяких проблем з сексуальною, репродуктивною функцією з цієї причини не може бути.

Після пологів загин, швидше за все, зникає.

Робити гінекологічний масаж, звертатися за допомогою до остеопата або ж бабки, які "вправляють матку" – не доречно та небезпечно!

Патологічний загин матки

 
Загин матки – симптоми

При рухливому типі цієї патології симптоматика може бути відсутня.

У випадку розвитку фіксованого типу хвороби симптоми загину матки – характерні для хвороби, яка й спровокувала формування маткового загину.

Найчастіше це:

  • відчуття важкості внизу живота і в крижовій ділянці;
  • болючість там же;
  • білуваті виділення;
  • порушення оваріо-менструального циклу – нерегулярність менструацій, велика кількість виділеної крові;
  • болі під час статевих зносин;
  • запори;
  • частіші позиви до сечовипускання.

Патологічний загин матки виникає в результаті:

  • запальних захворювань(ендометріоз, аднексит);
  • проведених оперативних втручань(формування спайок);
  • слабкість м‘язів малого таза;
  • пухлини матки, яєчників;
  • захворювання кишківника.

При патологічному загині тактика лікування визначається, виходячи з причини.

Якщо патологічний загин матки спостерігається тривалий час, то як наслідок можуть розвинутись такі порушення:

– опущення матки;

– випадіння матки.

Безпліддя розвивається не безпосередньо через загин, а через хвороби, які його спровокували. 

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я
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