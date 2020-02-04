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Замість МРТ пропонують нову діагностику, яка попередить інсульт

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Діагностика МРТ / med-core.com

Простий аналіз крові вкаже на ризики пошкодження судин, які з часом призводять до інсульту, судинної деменції та інших цереброваскулярних хвороб.

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі визначили в крові показники шести специфічних білків для оцінки ризику розвитку у людини цереброваскулярних хвороб (ЦВБ). При цих захворюваннях пошкоджуються судини головного мозку, з часом це порушує мозковий кровообіг і призводить до інсульту, хронічної ішемії мозку, судинної деменції.

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Головне про захворювання

 
Цереброваскулярні захворювання – що це?
Цереброваскулярні захворювання належать до найбільш розповсюджених неінфекційних хвороб і найчастіших захворювань нервової системи., а їх найнебезпечніша форма – гостре порушення мозкового кровообігу – зустрічається частіше, ніж гострий інфаркт міокарду.

У світі щороку реєструється понад 15 млн інсультів

Як наразі діагностують хворобу

Сьогодні цереброваскулярні захворювання діагностують за допомогою магнітно-резонансної томографії, яку призначають пацієнтові вже з ознаками порушення когнітивних функцій або після перенесеного інсульту — тобто не на перших стадіях хвороби.


Вчені знайшли нові біомаркери крові/Фото:Pixabay

Відкриття вчених

Новий аналіз крові ефективний, як для людей без симптомів і скарг, так і для аналізу прогресування захворювання.

Щоб ідентифікувати нові біомаркери, вчені виміряли рівні білків в крові 167 осіб, середній вік яких склав 77 років. У добровольців не було порушення когнітивних функцій або відзначалися перші ознаки. З них 110 пацієнтам виконали МРТ головного мозку, а ще 49 більш докладне сканування – дифузне МРТ.


Цереброваскулярні захворювання поширене явище/ Фото: uih.com.ua

У всіх людей з високими ризиками цереброваскулярних хвороб також відзначалися високі показники шести білків. Потім дослідники вирішили перевірити результати серед пацієнтів з високими ризиками ЦВХ і проаналізували рівні білків ще у 131 людини. На цій вибірці висновки підтвердилися.

МРТ оцінює зміни білої речовини мозку і зазвичай класифікує їх на легкі, середні та важкі. Аналіз крові дає більш точну кількісну оцінку,
– підкреслили автори.

Автори продовжать дослідження. Поки команда не повідомляє, коли новий тест буде доступний в клінічній практиці.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Серцево-судинні захворювання
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