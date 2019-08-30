Запалення може призвести до смертельної хвороби легень

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Запалення може призвести до смертельної хвороби легень
Запалення може призвести до смертельної хвороби легень / phelpshospital.org

Запалення в легенях, яке спричинило просте захворювання, до прикладу, грип, здатне пробудити "тиху" мутацію. Це у свою чергу може призвести до легеневої гіпертензії.

Вчені з Медичної школи Стенфордського університету розглянули механізм активації цього захворювання: що призводить до того, що воно "прокидається", пише Circulation.

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Ґрунтуючись на більш ранніх роботах про механізми легеневих запалень, вчені припустили, що хвороба виникає, якщо є дві умови. Перша – спадкова схильність, друга – потрапляння в організм ферменту, що викликає запалення в тканинах легенів.

 
Легенева гіпертензія – що це?

Це високий артеріальний тиск у легенях. Крім болю в грудях, це може спричинити запаморочення або непритомність, задишку, втрату енергії. Прогноз при цьому несприятливий. Смертельний вид легеневої гіпертензії пов'язаний зі спадковістю: у таких пацієнтів мутований ген BMPR2. При цьому 80% людей, що мають цю мутацію, проживають все життя, так і не захворівши, тобто хвороба "спить".

Для перевірки цієї гіпотези вчені вивели гризунів з мутацією гену BMPR2. У звичних умовах вони нормально себе почували й не хворіли. А от після їх заразили вірусом, що містить фермент 5LO, він спричиняє тимчасове запалення легенів.

У здорових людей та гризунів без мутації гену – це відносно нетривале захворювання, яке проходить за кілька тижнів.

У щурів з мутацією гена це призвело до хронічного легеневого запалення з пошкодженням судин і згодом – до легеневої гіпертензії. У тварин запалення тривало навіть після знищення вірусу. У них пошкоджувалися ендотеліальні клітини слизової оболонки кровоносних судин. Клітини уподібнюються до решета, а запалення продовжує розширюватися.

Легеневу гіпертензію може спричинити інфекція, яка призвела до запалення
Легеневу гіпертензію може спричинити інфекція, яка призвела до запалення

Ліків, які могли б допомогти хворим на легеневу гіпертензію, немає. Лише деякі препарати здатні полегшити симптоми та відтермінувати летальний результат. Тому паралельно з пошуком препаратів для лікування важливо зрозуміти, що запускає розвиток хвороби, — це може допомогти в профілактиці.

Фермент, який активує гіпертензію, нескладно "підчепити", якщо не берегтися: астма, запалення дихальних шляхів на високогір'ї, сильний грип, вірусні або бактеріальні інфекції. Людям з мутацією в гені BMPR2 знання про наявні обмеження і розумна обережність можуть врятувати життя.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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