Закреп: чому виникає та коли стає небезпечним

Про закрепи не зовсім зручно говорити. Однак, закрепи поширене явище, яке потребує вирішення. Найбільша загроза закрепу ховається в причинах цього стану.

Уляна Супрун розповіла, що закрепи поділяють на первинні та вторинні. Первинні закрепи спричиняє неправильний спосіб життя. Вторинні закрепи провокують хвороби, психосоціальні проблеми чи певні лікарські препарати.

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Закреп – симптоми Закреп — це клінічний діагноз, який ставлять в разі неповного випорожнення, складнощів із випорожненням, чи обох симптомів. У пацієнтів із закрепами часто бувають й інші симптоми: ущільнення калових мас, здуття і біль в животі. Дефекація може бути нормальною (принаймні, тричі на тиждень чи навіть щодня), але закрепи все одно присутні. В разі хронічних закрепів таке триває принаймні три місяці.

Причини появи закрепів

Брак фізичної активності.

Суворе обмеження калорій.

Нестача клітковини в раціоні.

Приймання ліків, особливо діуретиків, алюмінієвмісних антацидів (препаратів для зниження кислотності шлунку) антидепресантів, опіатів, спазмолітиків, антиконвульсантів, препаратів заліза.

Закрепи стаються в подорожах, коли збиваються звичні години підйому, туалету, прийому їжі, і буває зневоднення та неможливість потрапити до вбиральні одразу, як закортіло.

Сильний стрес, дискомфорт.

Найчастіше закрепи трапляються без особливих патологій в основі. Це називається закреп при нормальному транзиті кишківника. Все скорочується, але в прямій кишці щось не так, а живіт тим часом болить і здувається. Такий тип пов’язують зі стресом, і зазвичай, він добре підлягає лікуванню послаблювальними й клітковиною, – пояснює Уляна Супрун.

Закрепи також можуть бути при сповільненому транзиті кишківника та в при наявності синдрому обструктивної дефекації.

У жінок закрепи можуть бути в другій фазі менструального циклу та під час вагітності. Причина — у високому рівні гормонів прогестерону та естрогену (а під час вагітності ще й соматостатину), які пригнічують виділення гормону мотиліну, який стимулює перистальтику. Гормональні взаємодії в жінок уповільнюють моторику кишківника.



Жінки вразливі до закрепу у другій фазі менструального циклу

Що може допомогти

В другу фазу циклу в організмі також затримується вода і збільшується вага. Тому варто їсти більше овочів, а менше солодощів; пити більше води, але менше кави й алкоголю; також важливо займатися спортом.

Щодо кави, то буває й протилежне — кава може стимулювати перистальтику сигмоподібної кишки.

Овочі та вода не дадуть “позлипатися” каловим масам, а тренування розбурхають ліниві нутрощі. Кава у великій кількості та алкоголь в будь-якій, призводять до зневоднення.

Початок менструації часто супроводжується послабленням — такий ефект забезпечують простагландини.

Поради, яких слід дотримуватися, аби уникнути закрепу:

Прагніть сходити в туалет одразу, як прокинетеся, чи після їжі.

Якщо тіло кличе вас до вбиральні — мерщій. В цей момент якщо стриматися, то все може “позлипатися” і ущільнитися.

Найкраще положення — коли коліна вищі за стегна.

Якщо ви мало рухаєтеся, те саме відбувається і з вашим кишківником.

Їжте цільнозернові злаки, овочі та фрукти, багаті на клітковину. Кількість клітковини в раціоні слід збільшувати поступово, і досягнути 18-30 грамів на добу. Покращення настане упродовж чотирьох тижнів.

Пийте достатньо води. Зневоднення призводить до закрепів. Втім, навіть якщо пити, коли хочеться, закрепи все одно можуть бути з інших причин.

Їжте фрукти чи сухофрукти, що містять сорбітол. Це природне послаблювальне. Сорбітолу багато в яблуках, персиках, фініках і чорносливі.



Сухофрукти корисні при закрепах

Коли закреп – тривожний сигнал

Інколи закрепи викликані іншими медичними станами. Вторинні закрепи бувають з низки причин.

Спровоковані ліками: антацидами, добавками заліза, опіатами, психолітиками, діуретиками, трициклічними антидепресантами.

Цереброваскулярна хвороба.

Депресія.

Діабет.

Синдром подразненого кишківника.

Гіпотироїдизм.

Менш поширеними причинами є брак магнію чи калію, надлишок кальцію, різні форми деменції, пухлини кишківника чи яєчників, тріщини кишківника, множинний склероз, автономні нейропатії, мала рухливість/інвалідність, чи пошкодження спинного мозку.

Якщо закреп вторинний, мало харчуватися висівками — треба усувати головну причину, чи не давати їй погіршуватися. Якщо регулярно болить живіт, то ваш сімейний лікар має направити вас до гастроентеролога. Біль в животі може бути симптомом синдрому подразненого кишківника.

Слід негайно відвідати гастроентеролога у таких випадках:

Перед хірургічним втручанням через закрепи.

При зміні калібру калу.

Якщо в калі є прихована кров (це такий аналіз).

В разі залізодефіцитної анемії. В чоловіків — одразу, в жінок — якщо курс добавок заліза нічого не змінив.

Симптоми обструкції (щось заважає прохідності кишківника).

Закрепів не було, і тут раптом.

Наявні ректальні кровотечі.

Пролапс (випадіння) прямої кишки.

Раптова втрата ваги.