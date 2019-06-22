Запропонували новий спосіб лікування хвороб суглобів

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Запропонували новий спосіб лікування хвороб суглобів
Запропонували новий спосіб лікування хвороб суглобів / homehealthcompanions.com

Вчені з Корнельського університету створили синтетичну версію змащувального матеріалу для суглобів.

Розробка призначена для лікування остеоартрозу, пише Medical Xpress.

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Остеоартроз – що це?

Це дегенеративне захворювання суглоба. Воно вражає не лише хрящову тканину, а й прилеглу кістку, навколишні зв'язки, сухожилля та м'язи.

Змащувальний матеріал зв’язується поверхнею хряща в суглобах і діє як подушка під час активних дій, до прикладу, під час бігу.

Наразі розробка є на етапі клінічних випробувань на собаках з остеоартрозом. Але результати демонструють, що її надалі можна застосувати на людях.

via GIPHY

Вчені розробили полімер, який імітує функцію природного мастила, його простіше виробляти. Аналогом, який синтезується в організмі і захищає суглоби, є гіалуронова кислота.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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