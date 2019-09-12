Що робити при перших симптомах застуди

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Що робити при перших симптомах застуди
Що робити при перших симптомах застуди / medicalnewstoday.com

З початком осені стартують і сезонні захворювання, і застуда. Що тільки не намагаються робити люди, щоб вилікувати перші симптоми застуди або ж загальмувати розвиток вірусної інфекції.

Переважно це зводиться до вживання "чарівних" препаратів, що обіцяють негайне зцілення, вітаміну С у великих дозах, приймання гарячої ванну або вживання чаю у великих кількостях.

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ЛОР-лікар Марія Євдокимова зазначає: якщо вірус потрапив на слизову, вплинув на рецептори клітин епітелію, проник в клітини дихальних шляхів і почав розмножуватися, ліки його не зупинять. А зупинити вірус може сам організм, тобто імунна система.

Звичайно, симптоми застуди можуть бути незначними й зберігатися 1–2 дні. І якщо ви щось приймаєте, то буде створюватися ілюзія того, що "чарівні таблетки" допомагають.


"Чарівні" ліки від застуди – неефективні

В середньому симптоми ГРВІ зберігаються у маленьких дітей 14 днів, а сама частота ГРВІ приблизно раз на місяць з вересня по квітень

У старших дітей і дорослих нормальна частота ГРВІ – 3-4 рази на рік, а тривалість-5-7 днів.

Що позитивно вплине на перебіг застуди

Щоб застуда пройшла без ускладнень, потрібно дотримуватися здорового способу життя. Якщо ви займаєтеся спортом – то на період застуди не уникайте його, проте навантаження мають бути помірними. Також важливим є раціон – він повинен бути різноманітним та здоровим. Якщо ви курець, то під час застуди варто кинути погану звичку. Також стежте за тим, щоб не було дефіциту заліза і цинку.

Цинк міститься в устрицях, червоному м'ясі, крабах, лобстерах, птиці, молочних продуктах, горіхах та бобах.

Залізо міститься у червоному м'ясі, печінці, кров'янці, а також у рослинній їжі:

  • горіхах,
  • бобових,
  • гречці,
  • шовковиці,
  • чорносливі,
  • куразі,
  • зелені (зокрема, кропива та листова капуста (кейл).

Під час застуди вживайте чорнослив
Під час застуди вживайте чорнослив

Тому при перших ознаках застуди нічого робити не потрібно. Лікар застерігає: не існує ефективних препаратів для профілактики ГРВІ, не варто піддаватися рекламі.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Інфекція
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