Що робити при перших симптомах застуди
З початком осені стартують і сезонні захворювання, і застуда. Що тільки не намагаються робити люди, щоб вилікувати перші симптоми застуди або ж загальмувати розвиток вірусної інфекції.
Переважно це зводиться до вживання "чарівних" препаратів, що обіцяють негайне зцілення, вітаміну С у великих дозах, приймання гарячої ванну або вживання чаю у великих кількостях.
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ЛОР-лікар Марія Євдокимова зазначає: якщо вірус потрапив на слизову, вплинув на рецептори клітин епітелію, проник в клітини дихальних шляхів і почав розмножуватися, ліки його не зупинять. А зупинити вірус може сам організм, тобто імунна система.
Звичайно, симптоми застуди можуть бути незначними й зберігатися 1–2 дні. І якщо ви щось приймаєте, то буде створюватися ілюзія того, що "чарівні таблетки" допомагають.
"Чарівні" ліки від застуди – неефективні
В середньому симптоми ГРВІ зберігаються у маленьких дітей 14 днів, а сама частота ГРВІ приблизно раз на місяць з вересня по квітень
У старших дітей і дорослих нормальна частота ГРВІ – 3-4 рази на рік, а тривалість-5-7 днів.
Що позитивно вплине на перебіг застуди
Щоб застуда пройшла без ускладнень, потрібно дотримуватися здорового способу життя. Якщо ви займаєтеся спортом – то на період застуди не уникайте його, проте навантаження мають бути помірними. Також важливим є раціон – він повинен бути різноманітним та здоровим. Якщо ви курець, то під час застуди варто кинути погану звичку. Також стежте за тим, щоб не було дефіциту заліза і цинку.
Цинк міститься в устрицях, червоному м'ясі, крабах, лобстерах, птиці, молочних продуктах, горіхах та бобах.
Залізо міститься у червоному м'ясі, печінці, кров'янці, а також у рослинній їжі:
- горіхах,
- бобових,
- гречці,
- шовковиці,
- чорносливі,
- куразі,
- зелені (зокрема, кропива та листова капуста (кейл).
Під час застуди вживайте чорнослив
Тому при перших ознаках застуди нічого робити не потрібно. Лікар застерігає: не існує ефективних препаратів для профілактики ГРВІ, не варто піддаватися рекламі.
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