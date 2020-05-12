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Заступник мера Кременчука захворів на коронавірус: хто контактував з чиновником

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Дмитро Кравченко захворів на коронавірус
Дмитро Кравченко захворів на коронавірус / telegraf.in.ua

У Полтавській області в місті Кременчук COVID-19 діагностували в заступника мера міста Дмитра Кравченка. Співробітникам міськради проведуть масове тестування.

Про це з посиланням на самого Кравченка повідомляють кременчуцькі ЗМІ. 

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Вірус дійсно підступний. Сьогодні отримав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Почуваюсь відносно добре. З перших днів перебуваю на самоізоляції. Продовжу її до моменту одужання,
– повідомив Кравченко на своїй фейсбук-сторінці.

Заступниця мера Ольга Усанова розповіла, що Кравченко захворів 9 травня. Після проведення тестування перебував удома.

Він дійсно захворів. Ми з'ясовуємо, з ким контактував. Ці люди підуть на самоізоляцію. Ми (мер і віцемери) з ним в останні дні не контактували, тому ми не йдемо на ізоляцію,
– підтвердила Усанова.

За даними видання,  в мерії Кременчука тепер паніка – люди кажуть, що контактували з Кравченком. Відтак, їх перевірять на коронавірус і відправлять на самоізоляцію.

ПЛР-тестування пройдуть всі чиновники, які працювали з віцемером на одному поверсі.

На самоізоляцію зараз відправлені голови управління земельних ресурсів та інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю, водій, секретар та інспектор.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Полтави Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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