Заступник мера Кременчука захворів на коронавірус: хто контактував з чиновником

У Полтавській області в місті Кременчук COVID-19 діагностували в заступника мера міста Дмитра Кравченка. Співробітникам міськради проведуть масове тестування.

Про це з посиланням на самого Кравченка повідомляють кременчуцькі ЗМІ.

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Вірус дійсно підступний. Сьогодні отримав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Почуваюсь відносно добре. З перших днів перебуваю на самоізоляції. Продовжу її до моменту одужання,

– повідомив Кравченко на своїй фейсбук-сторінці.

Заступниця мера Ольга Усанова розповіла, що Кравченко захворів 9 травня. Після проведення тестування перебував удома.

Він дійсно захворів. Ми з'ясовуємо, з ким контактував. Ці люди підуть на самоізоляцію. Ми (мер і віцемери) з ним в останні дні не контактували, тому ми не йдемо на ізоляцію,

– підтвердила Усанова.

За даними видання, в мерії Кременчука тепер паніка – люди кажуть, що контактували з Кравченком. Відтак, їх перевірять на коронавірус і відправлять на самоізоляцію.

ПЛР-тестування пройдуть всі чиновники, які працювали з віцемером на одному поверсі.

На самоізоляцію зараз відправлені голови управління земельних ресурсів та інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю, водій, секретар та інспектор.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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