Затримка мовного розвитку: через що дитина не говорить

Розвиток мови у кожної дитини проходить індивідуально. Зазвичай вікові прояви мови помітні після 3 місяців, коли дитина активно "агукає".

До шести місяців життя дитина може вимовляти декілька складів. В один рік в арсеналі дитини декілька слів, пов’язаних з певними предметами.

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Не завжди вони вимовляються чітко і правильно, поки вони ближче до лепету.

До двох років словниковий запас складає 50-100 слів. До 3-ох років дитина починає ставити питання. До 4 років в мові з’являються складні фрази.

Чому виникає затримка мовного розвитку у дитини

1) Фізичні причини:

Виникають через розщелину піднебіння, коротку вуздечку язика – складку, яка утримує язик в нижній частині ротової порожнини. Вони з'являються рідко і їх можна виявити до початку розвитку мови у дитини.

2) Дитяча апраксія мови (CAS - Childhood Apraxia of Speech) – проблеми з мозковою координацією рухів м’язів, за допомогою яких ми вимовляємо слова.

Дитина розуміє мову, але в неї виникають труднощі з тим, як саме потрібно вимовляти потрібні звуки (дизартрія).

3) Затримка загального розвитку. Батьки повинні звернути увагу на рухові, мовні та інтелектуальні навички відповідно віку дитини.

Важливо звернути увагу на повну відсутність мови/ обмежений словниковий запас для конкретного віку/не розуміння мови інших/невиконання простих інструкцій ("принеси чашку")/відсутність інтонації та емоцій.

4) Проблеми зі слухом. Можливо, дитина не реагує на звуки й потрібен огляд отоларинголога і проведення аудіограми.

5) Соціальні фактори. Вони виникають, коли у дитини дефіцит спілкування у родині та дитячих колективах.



Чому виникає затримка мовного розвитку у дитини

Як батьки можуть допомогти дитині

1. Читайте разом з дитиною, пояснюйте малюнки, використовуйте інтонацію, чітко вимовляючи слова.

2. Співайте з дитиною її улюблені пісеньки.

3. Імітуйте звуки тварин.

4. Запровадьте "слово дня" і часто повторюйте його у своїй мові.

5. Розвивайте дрібну моторику. Нехай дитина грається пластиліном, складає пазли, конструктор. Але якщо дитині до трьох років, то не використовуйте для гри надто дрібні деталі, дитина може проковтнути або вдихнути їх;

6. Мотивуйте дитину гратися з дітьми, які добре розмовляють.

7. Коментуйте дії дитини впродовж дня, утримуючи при цьому зоровий контакт з нею. Ставте дитині питання.

8. Хваліть дитину за найменші успіхи.



Читайте книги з дітьми

Фахівці, які допоможуть дитині із затримкою мови – логопед, психолог. Іноді для комплексної оцінки необхідна допомога невролога, отоларинголога, педіатра.

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