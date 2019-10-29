Скільки часу треба харчуватися здорово, аби відчути користь

Те, що обмеження шкідливої їжі в раціоні, споживання фруктів та овочів – мають гарний вплив на організм, знають усі. Але коли ефект від здорового харчування буде помітним? Як довго треба харчуватися здорово, аби стати здоровим?

Здорове харчування може значно поліпшити ваше самопочуття. Американські дослідники зазначають, що для того, аби відчути ефект здорового харчування, потрібно зовсім не багато часу.

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Скільки часу треба організму

Вчені з'ясували, що для того, аби рівень токсинів в організмі знизився, достатньо всього тижня. Сім днів, а то й менше треба дотримуватися органічного раціону.

Для експерименту дослідники залучили чотири сім’ї, які дотримувалися стандартного раціону.

Після шести днів їхнього звичайного раціону вони споживали органічну дієту протягом наступних шести днів. Як показали аналізи, рівень пестицидів у їхньому організмі значно знизився.

Загальний рівень токсинів впав на цілих 60,5% всього за шість днів. Дослідження показують, що органіка працює, — говорять учені.



Щоб відчути користь здорового харчування, достатньо тижня

Користь органічного харчування

Органічні харчові продукти є значно безпечнішими, містять більше поживних речовин, ніж конвенційні продукти. Слід також відзначити, що органічне виробництво є сприятливішим для навколишнього середовища та гуманним для тварин.

Органічне харчування – що це? Органічні продукти – це харчові продукти, вирощені (вироблені) у результаті ведення сертифікованого органічного виробництва, що передбачає повну заборону використання синтетичних пестицидів та добрив, інших штучних речовин та генетично модифікованих організмів.



Органічні продукти виготовлені з натуральних інгредієнтів та без застосування хімічних добрив

Рівень поживності та вміст вітамінів (особливо вітаміну С), а також деяких мінеральних речовин та поліфенолів – природних антиоксидантів, які допомагають зміцнити імунну систему людини – є вищим у культурах, які вирощені за органічними методами.

Зокрема, органічні продукти мають вищий рівень вмісту фосфору, цинку, магнію, вітаміну С, кальцію, калію, заліза. Така різниця є особливо помітною у продуктах тваринного походження: м’ясі, яйцях, молочних продуктах.

Не все натуральне може вважатися органічнимКартопля вирощена без додавання хімічних добрив та захисту від шкідників вважається натуральною. Однак, щоб назвати цю картоплю органічною – необхідно також взяти проби ґрунту, на якій вона була вирощена (щоб оброблений хімічними добривами ґрунт повністю позбавився хімікатів, потрібно як мінімум три роки). Або ж м'ясо чи молоко корови буде вважатись натуральним, якщо в нього не додають консервантів та не вакцинують худобу. Проте органічним воно буде вважатись лише тоді, коли перевірку на відсутність хімічних речовин пройдуть харчування та вода, які вживала корова.