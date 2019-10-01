Зелений чай знешкоджує бактерії, що стійкі до антибіотиків

Природні антиоксиданти, що містяться в зеленому чаї, можуть бути ефективними в боротьбі з бактеріями, яким властива стійкість до антибіотиків.

Вчені з Університету Суррея в Англії зробили відкриття, яке можливо позбавить людство проблем з бактеріями, які стійкі до антибіотиків.

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З бактеріями може боротися ґаллат епіґаллокатехіну (EGCG), який міститься в зеленому чаї.

В ході експерименту вчені зробили висновки, що ґаллат епіґаллокатехіну може відновлювати та підсилювати активність азтреонаму.

Цей антибіотик використовують для лікування серйозних інфекцій дихальних шляхів та кровотоку, які викликає бактерія Pseudomonas aeruginosa.

В останні роки вона розвинула стійкість до багатьох класів антибіотиків. Боротися з ними стає все складніше, тому відкриття вчених дуже доречне та вчасне.