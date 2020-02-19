Зеленського просять не розміщувати українців з Уханя в Козині

Українців, які повернуться з ізольованого Уханя, нібито можуть розмістити на карантин у санаторії "Пролісок" в селі Козин Обухівського району. Через це місцеві мешканці звернулися до Зеленського.

Вони хвилюються, що небезпечний вірус може поширитися містом.

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У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що в Україну приїдуть винятково здорові українці, яких перевірять лікарі перед вильотом. Проте місцевих це не заспокоює.

Ми переживаємо за наших співгромадян і рекомендуємо вищому керівництву взяти приклад з інших держав. Подібні заклади мають бути розташованими за межами населених пунктів,

– зазначив Володимир Тимченко, депутат Обухівської міської ради.

Він також підкреслив: місце, у якому відбуватимуть карантин прибулі з Китаю, повинне мати належні умови та відповідне обладнання. Адже люди стурбовані насамперед тим, що буде у разі підтвердження випадку коронавірусу.

Довідка. Селище Козин розташоване у 25 кілометрах від столиці, відоме своїми елітними забудовами. Саме там, зокрема, розташовані маєтки п'ятого президента України Петра Порошека, лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко та нардепів Сергія та Юлії Льовочкіних.

19 лютого кореспондентка 24 каналу вирушить у Козин, аби дізнатися, чи дійсно евакуйованих з Уханю українців розмістять на карантин саме там.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька закликала ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію та не сіяти паніку. Вона наголосила, що МОЗ приготувало 4 місця для евакуації людей з Уханя.

Перед посадкою у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде більшою, ніж 37,2 – людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні. Після висадки літак повністю продезінфікують, а розхідні матеріали спалять. Евакуйовані та персонал літака зможуть покинути місце карантину через 14 днів. Але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

Напередодні Зеленський пообіцяв особисто привезти евакуйованих додому до тих, хто налаштовує людей на протести та поширює фейкові новини. "Я обов'язково привезу наших громадян в Кончу-Заспу в їх особняки", – наголосив він.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу