Як діяти під час землетрусу: покрокова інструкція

У ніч на 31 січня в Румунії стався землетрус на кордоні з Україною, поштовхи відчули жителі Одещини. Землетруси відбуваються внаслідок зсуву земної кори, це викликає сейсмічні хвилі, коливання яких і спричиняє трясіння землі. Стихійне лихо може статися в будь-який момент, відтак слід знати, як діяти у такому випадку, аби зберегти життя собі та близьким.

Перше, що слід пам'ятати – не панікуйте, якщо ви перебуваєте в приміщенні – огляньте його та знайдіть безпечне місце, якщо маєте можливість вийти з приміщення – зробіть це обережно, але швидко.

Читайте також: В Україні відчули землетрус, що стався в Румунії

Що робити, якщо є загроза землетрусу

Визначте травмонебезпечні речі в оселі, які можуть впасти під час землетрусу, перекладіть їх на підлогу.

Навчіть дітей, як поводитись під час землетрусу.

Зберіть документи й гроші, аптечку та інші необхідні речі – тримайте їх при собі.

Вимкніть всі електроприлади від електромережі.

Домовтеся з родиною чи друзями, де зустрінетесь після закінчення землетрусу.

Не користуйтеся телефоном без потреби, це може перевантажити електромережу.

Як діяти, якщо землетрус застав вас в приміщенні

Відійдіть від вікон та предметів, які можуть впасти: не стійте під люстрою чи біля дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.

Ляжте на підлогу, закриваючи голову руками.

Якщо є можливість, заховайтеся під стіл чи ліжко.

Не варто виходити на балкон.

Якщо ви на інвалідному візку, перемістіться до внутрішньої стіни та зафіксуйте колеса, обов'язково закрийте голову та шию руками.

Залишайтеся в приміщені, поки землетрус не вщухне.



Як діяти під час землетрусу в приміщені / Інфографіка 24 каналу

Що робити, якщо землетрус почався в дорозі

Зупиніться на узбіччі та поставте автомобіль на ручні гальма – перечекайте землетрус в машині.

Не зупиняйтеся в тунелях, на мостах чи під ними.

Не варто зупинятися під деревами, лініями електропередач, ліхтарями та дорожніми знаками.

Обережно продовжуйте рух, коли землетрус припиниться, уникаючи доріг, мостів і схилів, які могли бути пошкоджені під час землетрусу.



Як поводитись під час землетрусу в авто / Інфографіка 24 каналу

Як пережити землетрус на відкритому повітрі

Вийдіть на відкриту місцевість, так ризик потрапити під уламки будівель зменшується.

Тримайтеся якомога далі від дерев, будинків і ліній електропередач

Не стійте на мостах та уникайте шляхопроводів

Не користуйтеся телефоном без потреби.

Якщо ви в горах, остерігайтеся обвалів, а якщо поруч велике водоймище – будьте готові до цунамі.

Якщо ви опинилися під уламками, зберігайте спокій та чекайте на допомогу.В жодному разі не запалюйте сірники чи запальничку, не крутіться, захистіть рот хустинкою чи одягом.



Правила поведінки на вулиці під час землетрусу / Інфографіка 24 каналу

Що робити після землетрусу

Допоможіть постраждалим: викличте швидку та спробуйте надати першу допомогу;

Перевірте ваш будинок на безпечність: ймовірне раптове обвалення стін, наявність пожежі, розлиті токсичні речовини, та пошкоджені електричні дроти.

Обережно відкривайте кімнатні двері та шафи, аби переконатись в тому, що на вас нічого не впаде.

Не стійте під будинками, адже після підземних поштовхів вони можуть бути в аварійному стані.

Намагайтеся заспокоїтись самі та надавайте психологічну допомогу дітям чи тим, хто постраждав внаслідок землетрусу.

Всіляко сприяйте роботі рятувальників.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.