Жахи народної медицини: 30 найабсурдніших методів, які неможливо пояснити
Якщо вам в дитинстві накладали гірчичники або просили їсти часник з цибулею – вам пощастило. Є набагато безпорадніші і та абсурдніші методи лікування
Не робіть так! Ці методи не можуть нічого вилікувати, а тільки шкодять вашому здоров'ю. Народна медицина не має підтвердженої ефективності. Всі ці методи існують завдяки одиничним випадкам "мені допомогло", коли насправді захворювання проходить самостійно.
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Можна зрозуміти людей, які використовували народну медицину 100-200 років тому, але чому це роблять нині, для нашої редакції залишається загадкою. Будьте розумними, не займайтесь самолікуванням.
Часник – це їжа, а не ліки
Абсурдні методи лікування всього на світі в народній медицині
- Заговорювати пупкову грижу з одночасним масажем.
- Їсти редьку з медом від кашлю.
- Мастити герпес на губах вушною сіркою.
- Полоскати або мазати горло авіаційним паливом при ангіні.
- Розтирати груди денатуратом (технічним спиртом), а потім укутують вовняним колючим шарфом.
- Прикладати на ніч на суглоб при ревматоїдному артриті компрес, змочений в сечі.
- З'їсти кисленького від високого тиску.
- Пити гаряче молоко з содою і маслом і медом.
- Будь-яке хворе місце, навіть вухо, гріти і по можливості накласти зігрівальний компрес з горілкою.
- Мазати сметану, сирі яйця, масло і кефір на опіки 1-2 ступеня.
- Ставити банки з вакуумом на спину при різних симптомах, особливо при застуді.
- Мастити топлене масло на тім'ячко новонародженим і накривати марлевою серветкою, щоб мозок не застудити, і щоб дитина була сильною і розумною.
- Прив'язувати часник до зап'ястя, щоб пройшов зубний біль.
- Прикладати ганчірку з сечею до опіків.
- Пити керосин проти опісторхозу.
- Капати чай в очі при втомі.
- Класти монетку на пупкову грижу.
- При гострому отиті – прикладати до вуха компрес з сечею, горілкою.
- При гострому циститі – сидіти в бані над гарячою цеглою.
- При вагінальній молочниці – спринцюватися содою.
- При гострому фарингіті – розжарити сіль на сковорідці, загорнути в рушник, обернути горло.
- Якщо у дитини гази, то потрібно надіти шкарпетки. Причому не тільки дитині, але й мамі.
- Лікувати катаракту настоянкою з черв'яків.
- При ячмені обв'язати ниткою середній і безіменний пальці протилежної руки.
- Головка часнику в задній прохід при глистах.
- Компрес на груди з сечею на ніч, щоб було молоко.
- Від глистів: прокинутися вночі, години в 3-4, випити склянку рослинної олії. Механізм дії такий: глистам стане слизько, вони спросоння не зможуть втриматися і вислизнути з кишківника.
- Дихати димом підпаленого часнику від нежитю.
- Лікуватися вагітністю.
- Шматок мила в задній прохід немовлятам при запорі.
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