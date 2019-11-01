Жахи народної медицини: 30 найабсурдніших методів, які неможливо пояснити

Якщо вам в дитинстві накладали гірчичники або просили їсти часник з цибулею – вам пощастило. Є набагато безпорадніші і та абсурдніші методи лікування

Не робіть так! Ці методи не можуть нічого вилікувати, а тільки шкодять вашому здоров'ю. Народна медицина не має підтвердженої ефективності. Всі ці методи існують завдяки одиничним випадкам "мені допомогло", коли насправді захворювання проходить самостійно.

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Можна зрозуміти людей, які використовували народну медицину 100-200 років тому, але чому це роблять нині, для нашої редакції залишається загадкою. Будьте розумними, не займайтесь самолікуванням.



Часник – це їжа, а не ліки

Абсурдні методи лікування всього на світі в народній медицині

Заговорювати пупкову грижу з одночасним масажем. Їсти редьку з медом від кашлю. Мастити герпес на губах вушною сіркою. Полоскати або мазати горло авіаційним паливом при ангіні. Розтирати груди денатуратом (технічним спиртом), а потім укутують вовняним колючим шарфом. Прикладати на ніч на суглоб при ревматоїдному артриті компрес, змочений в сечі. З'їсти кисленького від високого тиску. Пити гаряче молоко з содою і маслом і медом. Будь-яке хворе місце, навіть вухо, гріти і по можливості накласти зігрівальний компрес з горілкою. Мазати сметану, сирі яйця, масло і кефір на опіки 1-2 ступеня. Ставити банки з вакуумом на спину при різних симптомах, особливо при застуді. Мастити топлене масло на тім'ячко новонародженим і накривати марлевою серветкою, щоб мозок не застудити, і щоб дитина була сильною і розумною. Прив'язувати часник до зап'ястя, щоб пройшов зубний біль. Прикладати ганчірку з сечею до опіків. Пити керосин проти опісторхозу. Капати чай в очі при втомі. Класти монетку на пупкову грижу. При гострому отиті – прикладати до вуха компрес з сечею, горілкою. При гострому циститі – сидіти в бані над гарячою цеглою. При вагінальній молочниці – спринцюватися содою. При гострому фарингіті – розжарити сіль на сковорідці, загорнути в рушник, обернути горло. Якщо у дитини гази, то потрібно надіти шкарпетки. Причому не тільки дитині, але й мамі. Лікувати катаракту настоянкою з черв'яків. При ячмені обв'язати ниткою середній і безіменний пальці протилежної руки. Головка часнику в задній прохід при глистах. Компрес на груди з сечею на ніч, щоб було молоко. Від глистів: прокинутися вночі, години в 3-4, випити склянку рослинної олії. Механізм дії такий: глистам стане слизько, вони спросоння не зможуть втриматися і вислизнути з кишківника. Дихати димом підпаленого часнику від нежитю. Лікуватися вагітністю. Шматок мила в задній прохід немовлятам при запорі.

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