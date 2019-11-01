Жахи народної медицини: 30 найабсурдніших методів, які неможливо пояснити

336 Читать новость на русском
Жахи народної медицини
Жахи народної медицини / unsplash.com

Якщо вам в дитинстві накладали гірчичники або просили їсти часник з цибулею – вам пощастило. Є набагато безпорадніші і та абсурдніші методи лікування

Не робіть так! Ці методи не можуть нічого вилікувати, а тільки шкодять вашому здоров'ю. Народна медицина не має підтвердженої ефективності. Всі ці методи існують завдяки одиничним випадкам "мені допомогло", коли насправді захворювання проходить самостійно. 

Читайте також: 9 міфів про грип та застуду, про які варто забути

Можна зрозуміти людей, які використовували народну медицину 100-200 років тому, але чому це роблять нині, для нашої редакції залишається загадкою. Будьте розумними, не займайтесь самолікуванням. 

Часник – це їжа, а не ліки
Часник – це їжа, а не ліки

Абсурдні методи лікування всього на світі в народній медицині 

  1. Заговорювати пупкову грижу з одночасним масажем.
  2. Їсти редьку з медом від кашлю.
  3. Мастити герпес на губах вушною сіркою.
  4. Полоскати або мазати горло авіаційним паливом при ангіні.
  5. Розтирати груди денатуратом (технічним спиртом), а потім укутують вовняним колючим шарфом.
  6. Прикладати на ніч на суглоб при ревматоїдному артриті компрес, змочений в сечі.
  7. З'їсти кисленького від високого тиску.
  8. Пити гаряче молоко з содою і маслом і медом.
  9. Будь-яке хворе місце, навіть вухо, гріти і по можливості накласти зігрівальний компрес з горілкою.
  10. Мазати сметану, сирі яйця, масло і кефір на опіки 1-2 ступеня.
  11. Ставити банки з вакуумом на спину при різних симптомах, особливо при застуді.
  12. Мастити топлене масло на тім'ячко новонародженим і накривати марлевою серветкою, щоб мозок не застудити, і щоб дитина була сильною і розумною.
  13. Прив'язувати часник до зап'ястя, щоб пройшов зубний біль.
  14. Прикладати ганчірку з сечею до опіків.
  15. Пити керосин проти опісторхозу. 
  16. Капати чай в очі при втомі.
  17. Класти монетку на пупкову грижу.
  18. При гострому отиті – прикладати до вуха компрес з сечею, горілкою.
  19. При гострому циститі – сидіти в бані над гарячою цеглою.
  20. При вагінальній молочниці – спринцюватися содою.
  21. При гострому фарингіті – розжарити сіль на сковорідці, загорнути в рушник, обернути горло.
  22. Якщо у дитини гази, то потрібно надіти шкарпетки. Причому не тільки дитині, але й мамі.
  23. Лікувати катаракту настоянкою з черв'яків.
  24. При ячмені обв'язати ниткою середній і безіменний пальці протилежної руки.
  25. Головка часнику в задній прохід при глистах. 
  26. Компрес на груди з сечею на ніч, щоб було молоко.
  27. Від глистів: прокинутися вночі, години в 3-4, випити склянку рослинної олії. Механізм дії такий: глистам стане слизько, вони спросоння не зможуть втриматися і вислизнути з кишківника.
  28. Дихати димом підпаленого часнику від нежитю.
  29. Лікуватися вагітністю.
  30. Шматок мила в задній прохід немовлятам при запорі. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
сьогодні
14134
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Здорове життя Міфи про здоров'я Народна медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
сьогодні 16:47 День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
Ірина Полицька 2224
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
28 жовтня 15:30 Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 49495
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
28 жовтня 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Вікторія Кутьїна 35984
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
3720
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 2595
Новини
Більше новин
Залиште відгук