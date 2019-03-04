Жінка померла через ускладнення після популярної пластичної операції

Мешканка США померла після того, як вставила імпланти у сідниці. У неї діагностували рідкісний рак крові – анапластичну великоклітинну лімфому (ALCL).

Хірурги з Південно-Каліфорнійського університету встановили текстуровані імпланти у сідницю, пише Live Science.

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49-річна жінка встановила собі імпланти в сідниці, а через рік у неї виявили ALCL. Експерти помітили, що на шкірі навколо імплантів почали з'являтися виразки, а візуальні тести показали наявність рідини навколо імплантатів.



Жінка померла через ускладнення після встановлення імплантів у сідниці

Анапластична великоклітинна лімфома – що це? Це рідкісний тип лімфоми (злоякісних пухлин, що виникають з лімфоцитів), який піддається лікуванню. Він може виникнути навколо грудних імплантатів. BIA-ALCL найчастіше зустрічається у пацієнтів з грудними імплантатами з текстурованою поверхнею. Це рак імунної системи, а не тип раку молочної залози. При ранньому виявленні BIA-ALCL зазвичай виліковний.



Захворювання проявляється розвитком безболісних і збільшених лімфатичних вузлів. Загальні ознаки включають втрату апетиту і втому, а також лихоманку, втрату ваги і нічну пітливість

Метастази поширилися на інші органи, включаючи легені. Біопсія маси в її легенях виявила клітини ALCL. Жінці провели агресивну хіміотерапію. Кілька місяців по тому жінка померла.

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