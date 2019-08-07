Жінка потрапила до реанімації після вживання немитого яблука
79-річна мешканка Стрийського району потрапила до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом "лептоспіроз".
Госпіталізували жінку 5 серпня після обіду, пише ZAXID.NET.
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За інформацією завідувачки діагностичного відділення лікарні Таміли Алексанян, стан жінки важкий.
Жінку госпіталізували в інфекційну лікарню у понеділок, 5 серпня, після обіду.
За словами в.о. заступника директора львівського обласного лабораторного центру Наталії Лозинської, пацієнтка живе у селі Стрийського району. Вона має господарство та дві корови.
Це небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) чи навіть смерті
Жінка не може сказати, де могла заразитися лептоспірозом. У неї була порізана рука і в той момент вона допомагала синові заготовляти сіно.
Пацієнтка повідомила, що вона з'їла немиті яблука.
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