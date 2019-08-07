Жінка потрапила до реанімації після вживання немитого яблука

79-річна мешканка Стрийського району потрапила до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом "лептоспіроз".

Госпіталізували жінку 5 серпня після обіду, пише ZAXID.NET.

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За інформацією завідувачки діагностичного відділення лікарні Таміли Алексанян, стан жінки важкий.

Жінку госпіталізували в інфекційну лікарню у понеділок, 5 серпня, після обіду.

Таміла Алексанян “Жінка (ред.) захворіла два тижні тому, але по допомогу до лікарів не зверталася. Її стан важкий, є ускладнення з боку нирок. Жінка в реанімації”.

За словами в.о. заступника директора львівського обласного лабораторного центру Наталії Лозинської, пацієнтка живе у селі Стрийського району. Вона має господарство та дві корови.

Лептоспіроз – що це? Це небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) чи навіть смерті

Жінка не може сказати, де могла заразитися лептоспірозом. У неї була порізана рука і в той момент вона допомагала синові заготовляти сіно.

Пацієнтка повідомила, що вона з'їла немиті яблука.



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