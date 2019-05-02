Жінки розповіли, що їх найбільше дратує в оральному сексі

Звичайно, для того щоб добре оволодіти мистецтвом орального сексу, потрібна практика. Але все було б набагато простіше, якби дівчата чесно говорили, що їм подобається, а що – ні.

Це допомогло б уникнути багатьох неприємних моментів і швидше призвело б до взаємного задоволення. Журнал Metro зібрав 17 історій жінок про помилки в оральному сексі.

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1. "Мені не подобається, коли хлопець думає, що оральний секс – єдиний спосіб довести мене до оргазму, і занадто зосереджується на стимуляції. Раджу заздалегідь обговорити з партнером, що збуджує вас найбільше, і пробувати досягти кульмінації різними способами".

2. "Жахливо, коли він 20 хвилин облизує все, крім клітора. А ти так майстерно прикидаєшся, що заслуговуєш "Оскара"".

3. "Багато хто думає, що при оральному сексі важлива швидкість. Насправді набагато важливіше, щоб при інтенсивних ласках партнер обов'язково звертав увагу на те, як я реагую на стимуляцію. Він повинен "потрапити" в потрібне місце. Якщо язик розслаблений – нічого не вийде".

4. "Я ненавиджу, коли партнер пестить клітор кінчиком язика, але робить це занадто слабо. Такі дії змушують мене звиватися – і не від насолоди, а щоб посилити стимуляцію".

5. "Не потрібно терти клітор так, як ніби ти відомий діджей на рейве".

6. "Дехто вважає, що це хороша ідея – дути в вагіну. Навіщо? Майже всі хлопці, з якими я була, це робили".

7. "Іноді вони занадто захоплюються і починають дуже сильно тикати пальцем в піхву. Перестань травмувати мою шийку матки, і тоді я, можливо, отримаю задоволення".

8. "Я ненавиджу, коли стимулюють язиком не те місце. Ти намагаєшся ухилитися, щоб направити партнера туди, куди потрібно. Але він рухається разом з тобою. Або кусається. Навіщо це робити, чувак?".

9. "Мене дратує момент, коли я вже близька до оргазму, а він переключається на інше місце".

10. "Неприємно, коли партнер присмоктується так сильно, що здається, ніби він зараз тобі щось відірве".

11. "Неприємно, коли хлопець буквально втирає обличчя в мої геніталії, а у нього щетина. За відчуттями це схоже на тертку для сиру".



Помилки в оральному сексі

12. "Незручно, коли чоловіки коментують наші геніталії. Але це частина тіла, яка не потребує оцінки".

13. "Ненавиджу, коли поспішають. Не потрібно відразу приступати до справи. Краще пригальмуй і спочатку поцілунок внутрішню сторону стегон і живіт".

14. "Не потрібно видавати ротом непристойні звуки, коли займаєшся оральним сексом!".

15. "Я не хочу, щоб мене постійно запитували, чи все в порядку. Замовкни і роби, що робиш. І просто слухай, подобається мені це чи ні!".

16. "Неприємно, коли він піднімає твою дупу і ти опиняєшся в положенні краба. Це не гімнастика!".

17. "Бісить, коли ти на півдорозі до оргазму, а він раптом вирішує поцілувати тебе в губи".

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