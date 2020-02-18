Жінки, які пережили домашнє насильство, мають більше ризиків хвороб і смерті, – вчені

Домашнє насильство над жінками – це глобальна проблема у світі. У новому дослідженні британських вчених з'ясовано, що у жертв домашнього насильства ризик померти від різних причин більший на 44%.

Дослідження опубліковане на сайті Journal of American Heart Association. Дослідники проаналізували дані 90 тисяч британських жінок, 18,5 тисяч з яких пережили домашнє насильство.

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Вважається, що гостра стресова ситуація, яка спровокована домашнім насильством, може пошкодити імунну систему і викликати зміни у мозку, які призведуть до збільшення ризику фізичних і психологічних порушень.

На думку вчених, у жінок, які в минулому були жертвами домашнього насилля, ризик розвитку серцево-судинних захворювань вищий на 31%, а ризик діабету другого типу зростає на 51%.



Жінки, які пережили домашнє насильство, мають більше ризиків хвороб і смерті / Unsplash

Дослідники додали, що для підтвердження результатів потрібно дослідити інші групи людей і вивчити біологічний механізм.

Додамо, що кожна 5 жінка в України є жертвою домашнього насильства. Однак лише кожна третя розповідає про це, або звертається по допомогу.

"70% жінок вважають, що насильство – це коли тебе б'ють. Це не так. Будь-яке насильство, перший поштовх, не приведи Боже, побиття, починається з того, що ти вже принижена і помножена на нуль. Це називається психологічне насильство, коли кривдник починає тебе принижувати", – заявила Маша Єфросиніна, яка є першим в Україні Почесним Послом Фонду ООН.

Куди звернутися жертві домашнього насильства в Україні

1. В Україні цілодобово і анонімно можна отримати консультацію психолога чи соціального працівника на гарячій лінії 116 123 (з мобільного). В 12 областях уже працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які можуть виїхати прямо додому! Всі контакти на сайті www.rozirvykolo.org

2. Є притулки для жінок. Їх адреси ви отримаєте, викликавши поліцію або зателефонувавши на гарячу лінію, зафіксувавши факт побиття або приниження.

3. Важливо пам'ятати, що в разі насильства (або якщо ви стали свідком насильства) – потрібно відразу телефонувати в поліцію на 102. Саме вони можуть швидко реагувати на екстрені ситуації. – написала Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram.



Домашнє насильство в Україні: статистика/ Інфографіка 24 каналу

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