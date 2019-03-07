Зір, як у змії: люди можуть отримати суперздібності

Китайські вчені розробили спеціальну технологію, яка дозволить неозброєним оком бачити у темряві.

Співробітники Науково-технічного університету Китаю вже випробували її на мишах, пише Cell.

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Дослідники виявили, що при нанесенні на сітківку ока певних наночастинок, можна бачити у темряві. Технологія дозволяє фоторецепторам ока реагувати на інфрачервоне випромінювання, яке є поза межами видимого спектра.

Після того, як гризунам наносили наночастинки, у них зберігалася можливість бачити у темряві протягом декількох тижнів. Після чого наночастинки самостійно вимивалися з організму. Майже жодних побічних ефектів не виявили.

Вчені зазначають, що зоровий апарат мишей схожий на людський, тому технологія повинна спрацювати і на людях.

Прилади нічного бачення можуть вловлювати невидиме для людського око інфрачервоне випромінювання. Вони здатні вкорочувати хвилі, щоб ті були доступні для сприйняття. Наночастинки, які розробили вчені з Китаю, покриті молекулами білка, працюють за тим же принципом, тільки наносяться безпосередньо на фоторецептори.

Наразі єдиний спосіб бачити вночі – це ін'єкція наночастинок безпосередньо в сітківку ока. Вчені не виключають, що у майбутньому вони можуть створити краплі.

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