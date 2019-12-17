Змогли вилікувати чоловіка, якого рідкісна хвороба зігнула навпіл 20 років тому: фото

Два десятки років чоловік був складний навпіл, впираючись обличчям у власні стегна. На щастя, хірурги все-таки змогли виправити цей дефект.

46-річний житель провінції Хунань Лі Хуа, у 1998 році склався навпіл через хворобу під назвою анкілозуючий спондиліт. А саму хворобу діагностували у нього в 1991, коли юнакові було лише 18 років. Останні 5 років його стан помітно погіршився, а ріст через таке неприродне положення становив всього 90 сантиметрів, пише The Daily Mail.

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Яка хвороба викликає такий стан?

Анкілозуючий спондиліт виникає через збої в генах. Запальні процеси в хребті впливають також на ребра і шию, вони викликають ригідність і біль. Кістки зношуються, організм виробляє надмірну кількість кальцію для створення більшої кількості кісток, іноді в неправильних місцях.



Зріст китайця становив всього 90 сантиметрів \ Asia Wire

Процес призводить до формування непотрібних кісток у хребті, через що людина може згинатися навпіл. Цей дефект в медицині називають кіфозом.

Чому операцію так довго не робили?

Чоловікові були потрібні хірургічні операції, але медицина в Китаї платна, а грошей на це не було. Крім того, найсильніший вигин хребта підвищував складність подібної операції у 20-30 разів, у порівнянні зі звичайними маніпуляціями, тому хірурги просто не бралися за цю роботу.

Хто взявся за лікування?

На щастя, Лі потрапив в руки відомого фахівця в галузі хірургії хребта та ортопедії з Центрального госпіталю при Університеті Шеньчженя професору Тао Хуйерену (Tao Huiren), який як раз спеціалізується на таких випадках.



Операція пройшла успішно \ Asia Wire

Він лікував і інших складених пацієнтів, які також страждали від викривлення хребта, але жодного разу у своїй професійній кар'єрі не стикався з таким важким випадком, у китайця одна з найважчих форм хвороби. Але операція пройшла успішно і він зміг повернути собі радості звичного життя.

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