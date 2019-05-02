Знайшли антидот від отрути однієї з найнебезпечніших істот у світі

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Знайшли антидот від отрути однієї з найнебезпечніших істот у світі
Знайшли антидот від отрути однієї з найнебезпечніших істот у світі / pinterest.com

Австралійські дослідники з університету Сіднея відкрили протиотруту від укусів кубомедузи, яка вважається однією з найбільш отруйних істот на Землі.

Опік кубомедузи завдає сильний біль і призводить до відмирання тканин, пише The Guardian.

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А якщо доза отрути велика, то це призведе до серцевого нападу і смерті за кілька хвилин. Одна особина здатна вбити 60 осіб.

За допомогою методики редагування генів вчені виявили "молекулярну протиотруту", яка блокує симптоми опіку при нанесенні на шкіру протягом 15 хвилин.

Вчені провели аналіз мільйонів клітин людини і виділили в кожній окремі гени, а потім додали отруту медузи і спостерігали, які клітини виживуть.

via GIPHY

Фахівці уточнюють, що препарат при нанесенні на шкіру здатний повністю зупинити некроз і придушити біль. Чи зможе він запобігти зупинці серця, поки невідомо.

Також вчені протестували антидот на живих мишах, за їх словами, він є абсолютно безпечним для людини.

Кубомедузи мешкають у водах Австралії і Південно-Східної Азії. Вони швидко плавають і можуть легко змінювати напрямок руху. Довжина щупалець може досягати трьох метрів.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження
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