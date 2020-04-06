Знайшли ліки, які здатні побороти коронавірус за 48 годин

Австралійські вчені помітили, що протипаразитарний препарат івермектин може виявитися дієвим при лікуванні коронавірусу. Він зміг знищити вірус за 48 годин, але наразі тільки в пробірці.

Стаття про це опублікована у виданні Antiviral Research.

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Докторка Кайлі Вагстафф з Інституту біомедичних досліджень Монаша, яка очолювала дослідження, стверджує, що препарат івермектин зупинив ріст SARS-CoV-2 в клітинній культурі протягом 48 годин.

Ми виявили, що навіть одна доза може видалити всю вірусну РНК до 48 годинах, і що навіть за 24 години вона значно скоротилася,

– сказала Вагстафф.

Дослідження на людях

Вчені попереджають, що дослідження проводилися in vitro (в пробірці) і ліки ще мають пройти випробування на людях. Тому наступним завданням вчених – з'ясувати, чи є ефективна доза, при якій можна використовувати його для людей.

Івермектин – що це Антипаразитарний препарат, який довів свою ефективність in vitro проти широкого спектра вірусів, включаючи віруси ВІЛ, денге, грипу та Зика. В Україні він часто застосовується у ветеринарії. Івермектин показав ефективність у людей і тварин. Для людей його застосовують при корості, гельмінтозах, міазі.



Івермектін можуть застосовувати проти коронавірусу / unsplash.com

Хоча механізм, за допомогою якого івермектин впливає на коронавірус, невідомий, але виходячи з дії на інші віруси, можна зробити висновок, що він послаблює клітини-господарі.

Доктор Леон Кейлі з Королівської лікарні Мельбурна, де проводилися експерименти з живим коронавірусом, каже:

"Як вірусологиня, яка була в команді, яка першою ізолювала коронавірус SARS-COV2 за межами Китаю в січні 2020 року, я схвильована перспективою використання івермектіна в якості потенційних ліків проти COVID-19",

– зазначила Кейлі.

Застосування івермектіна для боротьби з COVID-19 буде залежати від результатів подальших доклінічних і клінічних досліджень. Зараз австралійські вчені активно шукають фінансування.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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