Знайшли метод боротьби з наркотичною залежністю

Відкриття американських вчених дозволить розробити нові методи боротьби з опіоїдною залежністю, яка щорічно забирає життя тисячі людей. Повноцінного лікування залежності від наркотиків та медичних препаратів досі не винайшли. Це пов’язують з тим, що молекулярні процеси, які відповідають за формування залежності, погано вивчені.

Дослідники Інституту Скриппс вирішили вивчити це питання за допомогою створеного ними методу відстежування концентрації молекули цАМФ у генномодифікованих мишей.

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Механізм опіоїдної залежності

Опіоїди – що це? Це психоактивні речовини, отримані з опійного маку, або їх синтетичні аналоги та з’єднання, що синтезуються нашим організмом. Препарати дають відчуття ейфорії та іноді викликають сон. Також вони мають знеболювальний ефект.

Метод полягає в передаванні сигналів від рецепторів мембрани нейрону до його внутрішніх структур.

Вчені застосували підхід до прилеглого ядра – ділянки мозку, яку вважають центральним елементом системи, що відповідає за відчуття винагороди.

При вживанні опіоїдних наркотиків в дану ділянку мозку надходить максимально велика доза дофаміну. Чим частіше це повторюється – тим більша доза дофаміну та відповідно наркотиків – необхідно для її активізації.

Експеримент показав, що одноразове введення морфіну мишам викликав приплив дофаміну в прилегле ядро та призводив до змін в роботі середніх колючих нейронів D1 і D2.



Опіоїдна залежність щорічно забирає тисячі життів

Як наслідок, нейрони D1, що відповідають за позитивний корисний досвід, стали набагато чутливіші до дофаміну, ніж нейрони D2, що пригнічують сигнал про винагороду.

Багаторазове щоденне введення морфіну, що імітувало приймання наркотиків, змістило баланс на користь гальмувальних нейронів D2. Вчені вважають, що такі зміни є відповідальними за формування опіоїдної залежності та пов'язаних з нею симптомів.