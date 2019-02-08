Знайшли найдавніший випадок захворювання на рак

Фахівці з Музею природознавства в Берліні виявили ознаки раку кістки у черепахи, її вік сягає 240 мільйонів років.

Як показали результати дослідження, у предка сучасних черепах, що жив в тріасовому періоді, було вкрай злоякісне новоутворення, яке виникло на стегновій кістці, пише EurekAlert!

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За своїми характеристиками захворювання відповідає сучасній периостальній остеосаркомі у людини. Цей тип пухлин зазвичай розташовується на поверхні кісток, характерний швидким розвитком і рано дає метастази – вторинні пухлинні вогнища.



Вчені знайшли рак у стародавньої черепахи

У 2016 році повідомлялося, що міжнародна група дослідників під керівництвом вчених з Південно-Африканської Республіки повідомила про знахідку кісток стопи із злоякісною пухлиною віком в 1,7 мільйона років.

На той момент це було найдавніше свідчення існування раку, знайдене палеонтологами. За словами дослідників, їхня знахідка послужила свідченням того, що рак не є результатом виключно сучасного способу життя і впливу навколишнього середовища.

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