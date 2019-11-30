Знайшли новий метод боротьби з дитячим раком

Вчені з'ясували, що нова субстанція може стати спільним знаменником для майбутніх ліків. А вони вже допоможуть в боротьбі з важким раком.

В ході дослідження, присвяченого пошуку нових методів боротьби з лейкозом, вчені з Університету Цюриха і Дитячого госпіталю при Університеті Цюриха ретельно вивчили молекулярні причини цього розладу. Результати дослідження були представлені в журналі Cancer Cell.

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Лейкоз – що це? Гострий лімфобластний лейкоз – це різновид раку крові, який переважно вражає дітей і молодих людей. Він містить скупчення великої кількості злоякісних прогеніторних клітин, які містяться в крові і замінюють здорові білі клітини. Все це призводить до зміни генетичного матеріалу, коли дві хромосоми сплітаються разом для створення нових аномальних генів, що руйнують систему, яка контролює нормальний розвиток крові.

Дослідники на чолі з Жаном П'єром Боркін (Jean-Pierre Bourquin) і Бітом Борхаузером (Beat Bornhauser) проаналізували білок під назвою TCF3-HLF, який зазвичай пов'язаний з цим лейкозом.



Новий метод вважають дуже перспективним

Аналізи показали, що він народжується шляхом сплетення двох хромосом і містить елементи під назвою фактори транскрипції, що активують певні гени. Цей білок і сприяє формуванню злоякісних білих кров'яних клітин, що викликають лейкози.

При цьому він не діє на самоті. TCF3-HLF вдається зібрати понад сотні інших білків, які допомагають йому активувати гени. За допомогою редактора генів CRISPR / Cas9 вченим вдалося виявити 11 критичних чинників, необхідних для скупчення аномальних клітин крові.

Один з цих компонентів під назвою білок EP300, що підсилює активацію генів, і названий в якості дуже перспективного засобу терапії.

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