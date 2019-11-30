Знайшли новий метод боротьби з дитячим раком
Вчені з'ясували, що нова субстанція може стати спільним знаменником для майбутніх ліків. А вони вже допоможуть в боротьбі з важким раком.
В ході дослідження, присвяченого пошуку нових методів боротьби з лейкозом, вчені з Університету Цюриха і Дитячого госпіталю при Університеті Цюриха ретельно вивчили молекулярні причини цього розладу. Результати дослідження були представлені в журналі Cancer Cell.
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Дослідники на чолі з Жаном П'єром Боркін (Jean-Pierre Bourquin) і Бітом Борхаузером (Beat Bornhauser) проаналізували білок під назвою TCF3-HLF, який зазвичай пов'язаний з цим лейкозом.
Новий метод вважають дуже перспективним
Аналізи показали, що він народжується шляхом сплетення двох хромосом і містить елементи під назвою фактори транскрипції, що активують певні гени. Цей білок і сприяє формуванню злоякісних білих кров'яних клітин, що викликають лейкози.
При цьому він не діє на самоті. TCF3-HLF вдається зібрати понад сотні інших білків, які допомагають йому активувати гени. За допомогою редактора генів CRISPR / Cas9 вченим вдалося виявити 11 критичних чинників, необхідних для скупчення аномальних клітин крові.
Один з цих компонентів під назвою білок EP300, що підсилює активацію генів, і названий в якості дуже перспективного засобу терапії.
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