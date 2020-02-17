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Знайшли новий спосіб знищити ракові клітини

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Як знищити рак / pixabay.com

Вчені знайшли те, що вони називають "Ахіллесовою п'ятою" ракових пухлин. Це може стати новим проривом в лікуванні раку.

Мільйони клітин тіла щодня здійснюють "самогубство", щоб захистити нас від мутацій, які потенційно можуть бути небезпечними. А ракові клітини ігнорують ці сигнали, що посилає імунна система. Нове відкриття науковців з Медичної школи Перельмана в Пенсильванському університеті може допомогти зупинити їх, пише Еurekalert

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Як проходило дослідження?

Вчені спостерігали за білком ATF4 в лімфомі людини, клітинах молочної залози і кишківника, а також у мишей з раком. Вони виявили, що ATF4 контролює хімічний шлях, який працює з геном MYC. Він керує ростом і дозволяє раку заволодіти клітинами, коли мутує.

Заблокували білок, який сприяє росту раку
Заблокували білок, який сприяє росту раку / pixabay.com

Зупинивши його, ракові клітини виробляють занадто багато білка і стимулюють власну смерть.

Результати дослідження 

Виявилось, що ATF4 не тільки вмикає гени, необхідні MYC для росту, але також контролює швидкість, з якою клітини виробляють білки, відомі як 4E-BP.

Дослідники зупинили ATF4 у мишей, пухлини продовжували збільшувати вироблення 4E-BP, що призводило до смерті клітин. Це дозволили повністю вилікувати рак. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я ДНК Онкозахворювання Здоров'я Лікування
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