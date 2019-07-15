Знайшли новий вид стресу, який продовжує життя

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Корисний стрес
Корисний стрес / pixabay.com

Вчені з Х'юстонського університету виявили раніше невідому і несподівану форму стресу, яка запускає процес, який йде організму на користь.

Хроматинами називаються структури, які формують білки гістони – навколо них обертаються нитки ДНК в ядрах клітин. Інші білки скручуються навколо хроматину й утворюють складніші конфігурації, пише "Хайтек".

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У складі хроматину відбувається реалізація генетичної інформації, так що він тісно пов'язаний з ДНК. Порушення цих структур веде до змін в генах.

Спочатку дослідники ставили експерименти на пекарських дріжджах – вони вводили їм дози генів гістонів, щоб спровокувати так званий хроматиновий стрес, тобто зміни в структурах хроматину.

Цей вид стресу може вплинути на процеси старіння
Цей вид стресу може вплинути на процеси старіння

Передбачалося, що модифіковані дріжджі проживуть менше, але все виявилося навпаки – новий вид стресу збільшив їх довговічність.

Така ж реакція була у круглих черв'яків, мух-дрозофілів і ембріональних клітин мишей. Вчені думають, що то ж саме відноситься і до людини. Якщо це припущення підтвердиться в подальших дослідженнях, то дослідники зможуть знайти спосіб вплинути на процес старіння.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Стрес
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