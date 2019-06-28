Знайшли нову небезпеку грибкових захворювань

Вчені вже кілька десятиліть інтенсивно досліджують бактерій, що живуть в кишківнику людини. Але ось мікроскопічними грибами, які також заселяють наш травний тракт, зацікавилися порівняно недавно.

Є підстави вважати, що роботи в цій галузі допоможуть нам знайти причину хвороби Крона, неспецифічного виразкового коліту та інших серйозних захворювань кишківника, пише The New York Times.

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В нашій товстій кишці живе всього кілька видів грибків (бактерій – сотні видів). Проте, судячи зі свіжих досліджень, концентрація одного-єдиного грибка роду Маласеза співвідноситься з запальними процесами в кишківнику.



Нині немає ефективних ліків проти кишкового запалення

Це вкрай важливе відкриття: ефективність ліків, які призначають нині "від" кишкового запалення – всього близько 60%, хоча коштує таке лікування дуже дорого.

Крім того, є припущення, що саме грибки посилюють симптоми бронхіальної астми та циститу, а ще здатні спровокувати рак передміхурової залози.

Експерти кажуть, що такі теорії – ще не привід безконтрольно приймати протигрибкові препарати, але надія, що в найближчому майбутньому ми зможемо ефективніше лікувати багато серйозних захворювань.

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